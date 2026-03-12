Diputadas de Jalisco denuncian que el “tarifazo” del transporte continúa y lanzan un importante pedido

El bloque opositor del Congreso de Jalisco denuncia que el costo real del transporte público se mantiene en 14 pesos pese a la marcha atrás anunciada por el gobernador Pablo Lemus. Las legisladoras advierten que el "tarifazo" sigue vigente y se paga con recursos del estado.

Aunque el usuario desembolse 11 pesos de su bolsillo, el Gobierno de Jalisco cubrirá los 3 pesos restantes mediante un subsidio directo a las empresas concesionarias. Esta medida implica un gasto millonario del presupuesto público para sostener un sistema que aún presenta deficiencias críticas en frecuencias y cobertura.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Crisis del transporte en Jalisco: subsidios y condicionamiento a estudiantes

La Comisión Especial de Seguimiento a la Mejora del Transporte señaló que la eliminación de la "Tarjeta Única" para el público general no resuelve el conflicto de fondo. El transporte público en la entidad enfrenta cuestionamientos por la opacidad en los contratos de transacciones electrónicas y la calidad del servicio.

Estas son algunas de las irregularidades detectadas por las legisladoras:

Vigencia del costo: El esquema tarifario de 14 pesos permanece activo en los convenios con transportistas.

El esquema tarifario de 14 pesos permanece activo en los convenios con transportistas. Opacidad en contratos: Persisten dudas sobre el acuerdo de emisión de 2.5 millones de tarjetas Broxel con nula distribución.

Persisten dudas sobre el acuerdo de emisión de 2.5 millones de tarjetas Broxel con nula distribución. Condicionamiento escolar: Estudiantes

Falta de mejoras: Ausencia de transbordos gratuitos y nula ampliación de horarios en rutas críticas.

Las diputadas exigen la democratización del Comité Técnico Tarifario para integrar la voz de los usuarios en la toma de decisiones. El objetivo es transitar hacia una tarifa social basada en indicadores de pobreza y garantizar que cualquier ajuste futuro esté condicionado a la modernización comprobable de las unidades.

Transporte público en Jalisco, entre peticiones al Ejecutivo y acciones legales

El rechazo de las solicitudes de plebiscito y referéndum por parte del IEPC generó una nueva ruta de presión social. Los colectivos ciudadanos y las bancadas de Futuro, Morena y Hagamos mantienen la exigencia de eliminar cualquier traba burocrática para el subsidio estudiantil.

La agenda de trabajo para el sector transporte exige:

Garantizar transbordos: Implementar la gratuidad en conexiones multimodales de forma inmediata. Auditar el subsidio: Transparentar el destino de los 3 pesos que el Estado entrega por cada pasaje. Mejorar frecuencias: Sancionar a las rutas que no cumplan con los tiempos de paso establecidos.

Quiero compartirles una información muy importante sobre los distintos métodos con los que las y los estudiantes de Jalisco podrán activar su tarifa preferencial de 5 pesos para el transporte público.



Tendrán validez la tarjeta de Mi Pasaje que se usaba anteriormente, también la… pic.twitter.com/a9rD2WH3do — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 12, 2026

El Congreso de Jalisco mantendrá el análisis de las iniciativas para evitar que decisiones presupuestales de esta magnitud se tomen sin consenso ciudadano. Se espera que en las próximas sesiones se defina la ruta legal para desvincular el subsidio estudiantil de la obligatoriedad de la tarjeta prepago.