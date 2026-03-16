El SIAPA recibe ultimátum por agua sucia en la Colonia Americana

El drama del agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara continúa y altera la vida de los habitantes de alrededor de 180 colonias, expuestos a contraer enfermedades y obligados a gastar dinero para conseguir agua potable. En este angustiante contexto, la Comunidad Americana lanzó un ultimátum al SIAPA.

En un comunicado publicado en la plataforma X, los vecinos expresan su preocupación y exigen inmediatas respuestas, planificación e inversión de parte del SIAPA para resolver el problema de la mala calidad del agua que afecta a una parte importante de la población del estado de Jalisco.

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Protocolo de emergencia y transparencia hídrica en Guadalajara

Los vecinos de Comunidad Americana exigen al gobierno estatal y federal una partida presupuestaria inmediata para restaurar la calidad del suministro. El director del SIAPA Antonio Juárez Trueba admitió que las líneas de distribución arrastran residuos pesados tras los procesos de limpieza de filtros, afectando la salud pública de la metrópoli.

Las demandas de la Comunidad Americana exigen:

Asignar presupuesto: Liberar fondos de emergencia para desazolves masivos y la modernización de la planta potabilizadora.

Liberar fondos de emergencia para desazolves masivos y la modernización de la planta potabilizadora. Monitorear calidad: Implementar una revisión continua con información pública y accesible sobre contaminantes en tiempo real.

Implementar una revisión continua con información pública y accesible sobre contaminantes en tiempo real. Garantizar transparencia: Rendir cuentas claras sobre el destino de los recursos y evitar el uso político del presupuesto hídrico.

Rendir cuentas claras sobre el destino de los recursos y evitar el uso político del presupuesto hídrico. Construir infraestructura: Ejecutar la obra de un segundo acueducto para asegurar el flujo de agua segura a la zona centro.

Nos reunimos con el Director del SIAPA, junto con vecinos de otras colonias. Lo que escuchamos nos preocupa y nos obliga a pronunciarnos pic.twitter.com/oZuqKxJTNn — Comunidad Americana (@ComuAmericana) March 12, 2026

El director del organismo se comprometió ante el Consejo Ciudadano a realizar reuniones bimestrales para actualizar el estatus de las obras y la calidad del fluido en los grifos.

Acciones de respuesta ante la contaminación del agua

La infraestructura hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, enfrenta descargas que superan su capacidad de tratamiento original diseñada hace más de 70 años. Ante esta situación, las organizaciones vecinales mantienen una mesa de diálogo permanente para vigilar que los acuerdos de limpieza no queden en promesas ocasionales.

Las instrucciones operativas para los habitantes incluyen:

Reportar sedimentos: Notificar de inmediato cualquier cambio en el olor o color a través del canal directo vecinal-SIAPA.

Notificar de inmediato cualquier cambio en el olor o color a través del canal directo vecinal-SIAPA. Verificar instalaciones: Realizar el drenado de aljibes y tinacos ante el incremento de partículas provenientes de la red general.

Realizar el drenado de aljibes y tinacos ante el incremento de partículas provenientes de la red general. Seguir actualizaciones: Consultar los informes de transparencia sobre la modernización de la Planta de Miravalle para validar la potabilidad.

Durante el encuentro se dialogó sobre las condiciones del agua en algunas colonias y se compartió información sobre los trabajos técnicos y operativos que realiza el organismo para la atención del servicio. pic.twitter.com/5K1LJaSP0y — Siapagdl (@siapagdl) March 13, 2026

La Comunidad Americana ratificó que no aceptará diagnósticos superficiales y exige un sistema de consulta técnica sobre la seguridad del agua en cada vivienda. El próximo encuentro oficial para evaluar el avance de los desazolves y la calidad del agua está programado para finales de mayo de 2026.