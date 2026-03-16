Carreteras y autopistas paralizadas por bloqueos hoy lunes 16 de marzo

Algunas carreteras y autopistas están cerradas hasta nuevo aviso por bloqueos e incidentes que se registraron hoy lunes 16 de marzo y que hasta el momento paralizan la circulación vehicular, por lo que las autoridades piden a los conductores buscar alternativas viales.

La mayoría de cierres carreteros se debe a accidentes viales o fallas mecánicas que ya son atendidos por los servicios de emergencia, de acuerdo con CAPUFE y la Guardia Nacional. Debido al puente del 21 de marzo, que se recorrió a este lunes, aumentó la movilidad, sin embargo, muchos conductores ya se toparon con problemas al circular.

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¿Qué carreteras y autopistas reportan bloqueos?

La Guardia Nacional informó que después de varias horas del bloqueo de manifestantes en la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la caseta de cobro 225, Barranca Larga, la vialidad ya está libre. Sin embargo, llama a los conductores a disminuir la velocidad al transitar por la zona.

#VíaLibre en #Oaxaca tras presencia de personas cerca del km 001+800, en la carretera Oaxaca - Puerto Ángel ala altura de la caseta de cobro 225 Barranca Larga. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 16, 2026

Autopista México-Cuernava

Las autoridades avisaron del restablecimiento a la circulación en el kilómetro 45 de la autopista México-Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de un fuerte choque. El tramo ya opera de manera normal, aunque por momentos se reporta carga vehicular.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 45, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 16, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo



Entre los tramos afectados este lunes está el ubicado en el kilómetro 138, de la autopista Puebla-Acatzingo, en dirección Acatzingo, por un incidente, en donde una persona resultó atropellada. CAPUFE señaló que hay cierre parcial de circulación, así que llama a los conductores a tomar precauciones.