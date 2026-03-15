Caos vial en el puente vacacional: Carreteras con cortes, bloqueos y tramos afectados este domingo 15 de marzo

Durante este domingo 15 de marzo se registraron diversos incidentes viales en autopistas y carreteras federales del país, justo en el marco del fin de semana largo por el puente del 21 de marzo, que este año se recorre al lunes 16 de marzo.

El aumento en la movilidad por turistas y viajeros que salieron de las principales ciudades provocó complicaciones en algunos tramos carreteros, principalmente por accidentes y fallas mecánicas de vehículos pesados.

Autoridades carreteras informaron que varios de los incidentes ya fueron atendidos, por lo que la circulación se ha restablecido gradualmente en algunos puntos; sin embargo, en otros tramos persisten reducciones de carriles.

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La velocidad inadecuada incrementa el riesgo en carretera.

👉 Conduce con precaución y respeta los límites. 🚙

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Autopistas con accidentes y cierres este domingo 15 de marzo

Algunos de los incidentes viales reportados durante la jornada ocurrieron en autopistas clave del país. Entre las vías con afectaciones se encuentran:



Autopista México–Cuernavaca

Autopista Cuernavaca–Acapulco , km 230, dirección Acapulco: se registra un accidente que ya fue atendido y la circulación quedó restablecida.

, km 230, dirección Acapulco: se registra un accidente que ya fue atendido y la circulación quedó restablecida. Autopista México–Querétaro , km 51 y km 83, dirección Ciudad de México: incidentes viales que ya fueron atendidos, por lo que se restableció el tránsito

, km 51 y km 83, dirección Ciudad de México: incidentes viales que ya fueron atendidos, por lo que se restableció el tránsito Autopista Monterrey–Nuevo Laredo, km 163, en Nuevo León: cierre parcial de la circulación por accidente vial

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Incidentes carreteros también se reportan en Veracruz y Puebla

En el sureste del país también se registraron reportes de percances y fallas mecánicas que obligaron a reducir carriles en algunos tramos carreteros:



Autopista Isla–Acayucan , km 187, dirección Isla, en Veracruz: reducción de carriles por un tractocamión con falla mecánica

, km 187, dirección Isla, en Veracruz: reducción de carriles por un tractocamión con falla mecánica Autopista Isla–Cosoleacaqu e, km 163, en Veracruz: accidente vial que ya fue atendido y permitió restablecer la circulación

e, km 163, en Veracruz: accidente vial que ya fue atendido y permitió restablecer la circulación Carretera Puebla–Huajuapan de León, cerca del km 81+200: accidente vial atendido, con circulación ya liberada

Puente de marzo aumenta tráfico en carreteras

El incremento de incidentes coincide con el aumento de tránsito por el puente vacacional de marzo, que conmemora el natalicio de Benito Juárez.

Durante este fin de semana largo miles de personas aprovecharon para salir de ciudades como Ciudad de México (CDMX), Puebla, Querétaro y Monterrey hacia destinos turísticos o para visitar a familiares.

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Atención durante la noche del domingo

Autoridades recomiendan a quienes aún se encuentran en carretera manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a los avisos de tránsito, especialmente en los tramos donde persisten reducciones de carriles.

Debido al regreso masivo que se espera durante la tarde y noche de este domingo y la mañana del lunes, no se descarta que se presenten congestionamientos en las principales autopistas del país.

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