Los 3 mejores lugares cerca de CDMX para ir de puente

Darte una escapada del caos de la ciudad siempre es una gran idea y si quieres aprovechar el puente que habrá este fin de semana aquí te compartimos algunas recomendaciones de lugares para que disfrutes de un fin de semana en familia o con amigos.

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Parque Acuático Te-Pathé en Hidalgo

Si quieres gozar de aguas termales, el parque acuático Te-Pethé es una gran opción pues se encuentra a 2 horas y 40 minutos de la CDMX. Hay jacuzzis, albercas para niños, juegos, resbaladillas y toboganes extremos.

En el restaurante puedes encontrar comida regional y hay cabañas y hotel. La entrada general tiene un costo de 200 pesos por persona y 100 para adultos mayores.

Las Estacas en Morelos

Las Estacas esta a 2 horas y 20 minutos de la capital y se caracteriza por ser un lugar lleno de naturaleza, con frondosa vegetación, el río Yautepec que alimenta 40 manantiales de agua cristalina.

Hay muchas actividades como paseo en balsa, recorrido en llantas, buceo, snorkel y más. La entrada general tiene un precio de 550 pesos, menores que midan 1.25 metros pagan 350. El recorrido en balsa tiene un precio de 375 pesos por hora y tiene capacidad para entre 6 y 8 personas.

Paseo por Cholula

Cholula se encuentra a 2 horas de la CDMX y se caracteriza por tener encantos culturales e históricos. Puedes dar un paseo por el centro y visitar la Plaza de la Concordia.

También hay un recorrido especial en el Tren Turístico para visitar el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la zona arqueológica y el Museo Regional. Puedes conocer el Conjunto Conventual de San Gabriel.