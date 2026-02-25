Carreteras y autopistas con cierres por bloqueos hoy 25 de febrero

Atención conductores porque varias carreteras y autopistas reportan bloqueos hoy miércoles 25 de febrero, lo que ha provocado carga vehicular, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional.

En los últimos tres días las carreteras han reportado quema de vehículos tras la captura y muerte de "El Mencho". Es por ello que se ha incrementado la presencia de elementos de seguridad en las vialidades de los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Tamaulipas.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla

La CAPUFE informó que hay cierre parcial de circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, a la altura del kilómetro 48, en ambos sentidos por atención a un tracto camión que presentó a una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Carretera Zacatecas-Saltillo

Guardia Nacional Carreteras señaló que hay cierre parcial de circulación cerca de kilómetro 098+200, de la carretera Zacatecas- Saltillo, por lo que pidió a los conductores atender las indicaciones viales.

Autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque

Se reporta carga vehicular en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16, debido a la reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing Antonio Dovalí Jaime , sin reporte de incidente.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

