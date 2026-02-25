inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Trasladan al Altiplano a Andrés "N" y Genaro "N", presuntos escoltas de 'El Mencho', detenidos tras operativo en Jalisco

Carreteras y autopistas con cierres por bloqueos hoy 25 de febrero

Los bloqueos en carreteras y autopistas provocan cierres totales o parciales hoy miércoles 25 de febrero; toma precauciones.

Carreteras y autopistas registran bloqueos hoy 25 de febrero
CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos en carreteras y autopistas hoy 25 de febrero. |@GN_Carreteras |X
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Atención conductores porque varias carreteras y autopistas reportan bloqueos hoy miércoles 25 de febrero, lo que ha provocado carga vehicular, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional.

En los últimos tres días las carreteras han reportado quema de vehículos tras la captura y muerte de "El Mencho". Es por ello que se ha incrementado la presencia de elementos de seguridad en las vialidades de los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Tamaulipas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla

La CAPUFE informó que hay cierre parcial de circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, a la altura del kilómetro 48, en ambos sentidos por atención a un tracto camión que presentó a una falla mecánica.

Carretera Zacatecas-Saltillo

Guardia Nacional Carreteras señaló que hay cierre parcial de circulación cerca de kilómetro 098+200, de la carretera Zacatecas- Saltillo, por lo que pidió a los conductores atender las indicaciones viales.

Autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque

Se reporta carga vehicular en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16, debido a la reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing Antonio Dovalí Jaime , sin reporte de incidente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Bloqueos hoy

LO MÁS VISTO