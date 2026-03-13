Ni Jalisco ni CDMX: el estado de México que lidera el ranking de mejor calidad de vida 2026

Entre las ciudades evaluadas por Numbeo, un estado de México, que no es ni Jalisco ni CDMX, se ubicó como el mejor clasificado dentro del ranking calidad de vida 2026. Este estado del centro mexicano destacó por clima, seguridad y salud, aunque mostró debilidad en poder adquisitivo, un factor que limitó su puntaje nacional final este año.

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¿Cuál es el estado de México mejor clasificado en el ranking de calidad de vida?

La plataforma Numbeo ubicó a Querétaro en el puesto 164° del ranking global, con una calificación general de calidad de vida "alta" y una puntuación total de 158.96 puntos, resultado que la separa de otras urbes del país.

Los indicadores con mejor desempeño fueron el clima y el costo de vida, ambos con valores favorables, aunque el poder adquisitivo se situó en un nivel "bajo", lo cual limitó una posición más alta dentro del índice internacional.

Desglose de indicadores:

Índice de poder adquisitivo: 59.19 — Bajo

59.19 — Bajo Índice de seguridad: 62.36 — Alto

62.36 — Alto Índice de atención sanitaria: 73.56 — Alto

73.56 — Alto Índice climático: 94.46 — Muy alto

94.46 — Muy alto Índice de coste de la vida: 45.09 — Bajo

45.09 — Bajo Ratio precio de la propiedad respecto a ingresos: 9.37 — Moderado

9.37 — Moderado Índice de tiempo de desplazamiento en tráfico: 33.59 — Bajo

33.59 — Bajo Índice de contaminación: 39.20 — Bajo

39.20 — Bajo Índice de calidad de vida total: 158.96 — Alto

La calidad de vida en Querétaro es la mejor de todo México. |Freepik

Querétaro superó a Guadalajara, Monterrey y CDMX

Querétaro es la ciudad mexicana con mejor posición en el índice global, y la única con calificación de calidad de vida "alta" entre las urbes del país evaluadas por la plataforma.Por debajo aparecen tres ciudades con presencia económica y demográfica mayor, pero con resultados considerablemente más bajos

Ciudades mexicanas en el ranking:

Querétaro: puesto 164° — 158.96 puntos

puesto 164° — 158.96 puntos Guadalajara: puesto 256° — puntuación en rango medio-bajo

puesto 256° — puntuación en rango medio-bajo Monterrey: puesto 257° — puntuación en rango medio-bajo

puesto 257° — puntuación en rango medio-bajo Ciudad de México: puesto 283° — 94.32 puntos

Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México quedaron detrás de Querétaro, con puntajes menores dentro del mismo listado. La diferencia también expuso un equilibrio más sólido en seguridad, salud y clima para la ciudad queretana frente a otras urbes nacionales evaluadas.