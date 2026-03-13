Ni Jalisco ni CDMX: el estado de México que lidera el ranking de mejor calidad de vida 2026
México tiene un nuevo líder local en el ranking calidad de vida, y no es ninguna de las ciudades más pobladas del país.
Entre las ciudades evaluadas por Numbeo, un estado de México, que no es ni Jalisco ni CDMX, se ubicó como el mejor clasificado dentro del ranking calidad de vida 2026. Este estado del centro mexicano destacó por clima, seguridad y salud, aunque mostró debilidad en poder adquisitivo, un factor que limitó su puntaje nacional final este año.
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¿Cuál es el estado de México mejor clasificado en el ranking de calidad de vida?
La plataforma Numbeo ubicó a Querétaro en el puesto 164° del ranking global, con una calificación general de calidad de vida "alta" y una puntuación total de 158.96 puntos, resultado que la separa de otras urbes del país.
Los indicadores con mejor desempeño fueron el clima y el costo de vida, ambos con valores favorables, aunque el poder adquisitivo se situó en un nivel "bajo", lo cual limitó una posición más alta dentro del índice internacional.
Desglose de indicadores:
- Índice de poder adquisitivo: 59.19 — Bajo
- Índice de seguridad: 62.36 — Alto
- Índice de atención sanitaria: 73.56 — Alto
- Índice climático: 94.46 — Muy alto
- Índice de coste de la vida: 45.09 — Bajo
- Ratio precio de la propiedad respecto a ingresos: 9.37 — Moderado
- Índice de tiempo de desplazamiento en tráfico: 33.59 — Bajo
- Índice de contaminación: 39.20 — Bajo
- Índice de calidad de vida total: 158.96 — Alto
Querétaro superó a Guadalajara, Monterrey y CDMX
Querétaro es la ciudad mexicana con mejor posición en el índice global, y la única con calificación de calidad de vida "alta" entre las urbes del país evaluadas por la plataforma.Por debajo aparecen tres ciudades con presencia económica y demográfica mayor, pero con resultados considerablemente más bajos
Ciudades mexicanas en el ranking:
- Querétaro: puesto 164° — 158.96 puntos
- Guadalajara: puesto 256° — puntuación en rango medio-bajo
- Monterrey: puesto 257° — puntuación en rango medio-bajo
- Ciudad de México: puesto 283° — 94.32 puntos
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México quedaron detrás de Querétaro, con puntajes menores dentro del mismo listado. La diferencia también expuso un equilibrio más sólido en seguridad, salud y clima para la ciudad queretana frente a otras urbes nacionales evaluadas.
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