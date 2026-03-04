Sarampión en México deja más de 12 mil contagios, 32 muertes y estos son los estados afectados

La Secretaría de Salud confirmó que el sarampión en México alcanzó 12,176 casos acumulados entre 2025 y 2026, con corte preliminar al 3 de marzo. El reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica detalla 31,338 casos probables y 32 defunciones en 32 estados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Según la información del corte, el virus mantiene transmisión comunitaria activa. Autoridades federales explicaron que el incremento responde a cadenas de contagio en zonas con baja cobertura de vacunación. La dispersión territorial abarca 415 municipios.

Situación general de sarampión en México del 2025 al 2026

Del total notificado, 11,261 casos se descartaron y 7,901 permanecen en estudio. No se reportan contagios de rubéola. La letalidad nacional ronda 0.26%, lo que indica atención médica oportuna en la mayoría de pacientes.

El aumento frente al corte previo confirma un crecimiento sostenido. Expertos advierten que el control depende de reforzar esquemas de inmunización en población infantil y adultos sin registro vacunal.

Análisis por demografía y edad

La distribución por sexo es equilibrada:



50.3% hombres

49.7% mujeres

Los grupos con más casos son de 1 a 4 años, 5 a 9 y adultos de 25 a 29. La mayor incidencia ocurre en menores de un año. Especialistas explican que la falta de esquema completo eleva el riesgo de complicaciones y hospitalización.

Distribución geográfica y mortalidad

Las 32 muertes se concentran en nueve entidades. Chihuahua encabeza con 21 casos, seguido de Jalisco y Durango.

El resto se registró en Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero. La expansión nacional refleja movilidad constante y brechas de cobertura.

Datos recientes del sarampión en México

En la Semana Epidemiológica 08 se confirmaron 538 casos. En la semana 09 se sumaron más contagios probables, lo que elevó el acumulado.

Jalisco y Chiapas concentran nuevos reportes. Autoridades prevén que la curva continúe al alza si no aumenta la vacunación.

¿Qué hacer para protegerte?

La vacuna es gratuita y eficaz. La Secretaría de Salud recomienda verificar cartillas y aplicar dos dosis a lo largo de la vida.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión

Para orientación, la población puede llamar al 079. La prevención reduce hospitalizaciones y protege a comunidades vulnerables.