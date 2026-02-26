Estados en foco rojo por acumular el mayor número de casos en sarampión

El sarampión es un virus muy contagioso y se puede adquirir a cualquier edad, sobre todo si la persona no padeció la enfermedad en la infancia o no está vacunada, y debido a que el brote ya se extendió en México, actualmente varios estados reportan la mayoría de casos.

El sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños y se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas.

Contagios del sarampión cerca de los 11 mil en todo México

¿Quiénes son más vulnerables al sarampión?

De acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) de la Secretaría de Salud federal, México suma 10 mil 941 contagios, así como 28 mil 865 casos probables.

Los menores de edad son los más propensos a la enfermedad y de acuerdo con las autoridades de salud de México, el grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, al acumular mil 548 contagios confirmados.

¿Cuáles son los estados con más casos de sarampión?

Los estados en donde se registra el mayor número de contagios son:

Jalisco: 2 mil 662 contagios

Chiapas: 393 contagios

Ciudad de México: 303 contagios

Sinaloa: 185 contagios

Estado de México: 126 casos

Puebla: 107 casos

