Macrolibramiento Mexiquense directo al AIFA ya tiene fecha de apertura; reducirá 25 minutos de trayecto

El Gobierno del Estado de México (Edomex) dio a conocer que la obra del Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense que busca conectar de manera directa los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ya tiene un avance superior al 30%.

De acuerdo con información recabada por medios nacionales, se tiene previsto que la obra termine en su totalidad en diciembre de este mismo 2026, con lo cual se espera beneficiar a más de 25 mil automovilistas que transitan diariamente por las zonas.

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Así es el nuevo Mapa de Movilidad del Edomex y estas son todas las líneas y transportes En los últimos años el Edomex ha desarrollado un nuevo Sistema de Movilidad que ha beneficiado a millones de usuarios y así se ve el nuevo mapa en la entidad. 07 agosto, 2025

¿Cómo será el Macrolibramiento Mexiquense en el Edomex?

El mismo Gobierno del Edomex dio a conocer que este tramo del Macrolibramiento Mexiquense, contará con una extensión de 10.7 kilómetros que iniciarán en la colonia Puente de Vigas, esto en la salida de la autopista Naucalpan-Ecatepec.

Por otro lado, se destacó que el Tramo 0 contará con un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros de largo, en el cual se encontrarán gasas de incorporación y salida para las y los conductores.

¿Qué zonas conectará el Macrolibramiento Mexiquense?

La megaobra que busca beneficiar a más de 25 mil conductores con trayectos mucho más cortos, contactará de forma directa el Periférico Norte con el Viaducto Bicentenario, además de que se encargará de enlazar las principales vías urbanas en Naucalpan y Tlalnepantla.

Con esto, también se prevé reducir hasta en 25 minutos el tiempo de traslado de las y los mexiquenses gracias a los puntos estratégicos del Valle de México y la misma capital de la República.

Obra del Macrolibramiento contempla trabajos complementarios

Más allá de los beneficios de conexión por el Macrolibramiento Mexiquense, es importante destacar que las autoridades encargadas de la obra también anunciaron trabajos complementarios como los siguientes:

Repavimentación de vialidades

Instalación de nueva luminaria

Construcción de pasos peatonales

Plantación de flora a lo largo del trazo

Debate por supuesto video de estudiantes drogándose en el salón

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