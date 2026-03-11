Pensión IMSS 2026: ¿Depósitos se verán afectados durante Semana Santa?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la fecha precisa para el depósito de la pensión correspondiente a abril 2026, respondiendo a las inquietudes de miles de jubilados y pensionados sobre posibles ajustes por Semana Santa 2026.

Semana Santa 2026: ¿Cuándo pagan la Pensión IMSS en abril?

Según información oficial, la entrega de los recursos se realizará de manera puntual, siguiendo el calendario establecido por la institución.

Contrario a rumores que circulaban en redes sociales, el pago no se adelantará ni se retrasará por motivo de Semana Santa. El IMSS ha aclarado que los depositos se realizarán en la fecha habitual para garantizar que todos los pensionados reciban sus fondos sin cambios ni retrasos.

-Abril: 1 de abril

-Mayo: 4 de mayo

-Junio: 1 de junio

-Julio: 1 de julio

-Agosto: 3 de agosto

-Septiembre: 1 de septiembre

-Octubre: 1 de octubre

-Noviembre: 2 de noviembre

-Diciembre: 1 de diciembre.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México, para educación básica, inician oficialmente el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril de 2026, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los estudiantes regresarán a clases el lunes 13 de abril.

Aquí los detalles clave:



Inicio de vacaciones: Lunes 30 de marzo de 2026.

Último día de clases: Viernes 27 de marzo (debido al Consejo Técnico Escolar).

Regreso a clases: Lunes 13 de abril de 2026.

Días santos: Jueves 2 de abril y Viernes 3 de abril de 2026.

El periodo de descanso comprende dos semanas completas sin actividades escolares, regresando a las aulas el lunes 13 de abril.

