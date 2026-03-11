Calles con bloqueo en Zapopan hoy miércoles 11 de marzo: activan operativo de emergencia en esta zona por caída de árbol

Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en el municipio de Jalisco, activaron un corte de calle urgente en la colonia Residencial Cordilleras. La caída de un árbol de 12 metros bloqueó la circulación tras impactar un vehículo estacionado en la calle Héctor Berlioz.

¿Qué calles están cortadas al tránsito por la caída de un árbol en Zapopan?

El siniestro ocurrió específicamente en el cruce de la calle Héctor Berlioz con la avenida J. Manuel Clouthier (Avenida Cordilleras). Los rescatistas acordonaron el área para prevenir colisiones adicionales, mientras el personal técnico evalúa los daños a la infraestructura urbana y la propiedad privada.

El reporte oficial de la zona del siniestro detalla:

Ubicación crítica: Calle Héctor Berlioz al cruce con Av. Clouthier.

Calle Héctor Berlioz al cruce con Av. Clouthier. Daños materiales: Vehículo Nissan Sentra con impacto frontal severo.

Vehículo Nissan Sentra con impacto frontal severo. Estatus de seguridad: Sin reporte de personas lesionadas o víctimas.

Sin reporte de personas lesionadas o víctimas. Personal en sitio: Escuadrón de rescate y elementos de vialidad.



El personal de Parques y Jardines procederá con el seccionamiento y retiro del tronco para liberar el flujo vehicular. El cierre se mantendrá hasta que la superficie de rodamiento esté libre de escombros y restos vegetales que pongan en riesgo la adherencia de los neumáticos.

Recomendaciones de tránsito por caída de árbol en Héctor Berlioz

El flujo vehicular en la zona de Residencial Cordilleras presenta saturación debido al desvío de rutas. La Dirección de Movilidad sugiere evitar el cuadrante afectado y utilizar arterias paralelas para reducir el tiempo de traslado hacia el poniente de la ciudad.

Las acciones preventivas para los automovilistas incluyen:

Extremar precauciones: Reducir la velocidad al acercarse al perímetro acordonado. Rutas alternas: Utilizar Avenida Vallarta o Avenida Patria para rodear el bloqueo. Respetar señalética: Obedecer las indicaciones de los elementos de rescate en el punto de conflicto.



La zona permanece bajo resguardo de Protección Civil y Bomberos de Zapopan hasta que el retiro del ejemplar sea completado por las cuadrillas municipales. El gobierno de Zapopan acelera las labores de limpieza para restablecer la circulación antes de la hora pico pero de todas formas, el tránsito se normalizará una vez que el vehículo afectado sea removido por el servicio de grúa.