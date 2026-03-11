¡No hay paso! Puntos clave de carreteras con bloqueos hoy 11 de marzo
Accidentes y bloqueos de manifestantes provocan cierres parciales y totales hoy 11 de marzo; toma precauciones.
Toma precauciones porque desde temprano de hoy miércoles 11 de marzo se registran varios cierres y bloqueos en carreteras y autopistas que dificultan la movilidad tanto de transporte público como de vehículos privados y de carga.
Con el objetivo de que los conductores tomen alternativas o salgan con anticipación, CAPUFE y la Guardia Nacional informa sobre los cierres carreteros. Estos son los más importantes:
¿Qué carreteras y autopistas están cerradas?
Autopista La Tinaja-Isla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 112, dirección La Tinaja, tras la falla mecánica de un tracto camión.
Aut. La Tinaja - Isla, km 112, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Autopista Acatzingo-Cd Mendoza
Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 224 de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, dirección Acatzingo, después de la volcadura de un tracto camión. En la zona se registra carga vehicular, por lo que los conductores deben salir con anticipación rumbo a sus destinos.
Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 224, dirección Acatzingo. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (volcadura de tracto camión). En la zona se registra carga…
Autopista Barranca Larga-Ventanilla
CAPUFE alerta de reducción de carriles en la caseta de cobro de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en ambos sentidos, debido a la presencia de manifestantes, quienes ya tienen 48 horas en la zona.
Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 24, en dirección Acayucan, luego de un choque contra un objeto. Se pide a los conductores no exceder la velocidad y respetar las señalizaciones.
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 24, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto). Maneja con precaución.