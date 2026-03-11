¡No hay paso! Puntos clave de carreteras con bloqueos hoy 11 de marzo

Toma precauciones porque desde temprano de hoy miércoles 11 de marzo se registran varios cierres y bloqueos en carreteras y autopistas que dificultan la movilidad tanto de transporte público como de vehículos privados y de carga.

Con el objetivo de que los conductores tomen alternativas o salgan con anticipación, CAPUFE y la Guardia Nacional informa sobre los cierres carreteros. Estos son los más importantes:

¿Qué carreteras y autopistas están cerradas?

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 112, dirección La Tinaja, tras la falla mecánica de un tracto camión.

Autopista Acatzingo-Cd Mendoza

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 224 de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, dirección Acatzingo, después de la volcadura de un tracto camión. En la zona se registra carga vehicular, por lo que los conductores deben salir con anticipación rumbo a sus destinos.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla

CAPUFE alerta de reducción de carriles en la caseta de cobro de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en ambos sentidos, debido a la presencia de manifestantes, quienes ya tienen 48 horas en la zona.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 24, en dirección Acayucan, luego de un choque contra un objeto. Se pide a los conductores no exceder la velocidad y respetar las señalizaciones.