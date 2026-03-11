Es oficial: Costco anuncia cierre masivo de 24 horas en todo México y esto pasará con tu membresía

Costco confirmó que cerrará todas sus sucursales en México el próximo domingo 5 de abril de 2026. La medida responde a una política interna de descanso para el personal durante el Domingo de Pascua, suspendiendo operaciones por 24 horas.

¿En qué fecha cierran todas las sucursales de Costco y qué pasa con tu membresía?

La suspensión de actividades aplica para todas las sucursales físicas de Costco en México. El anuncio no implica una salida del mercado ni afectaciones permanentes, ya que la cadena reanudará el servicio habitual el lunes 6 de abril en sus horarios acostumbrados.

Los detalles logísticos de la jornada de cierre son los siguientes:

Fecha de cierre: Domingo 5 de abril de 2026.

Domingo 5 de abril de 2026. Duración: 24 horas consecutivas sin servicio al público.

24 horas consecutivas sin servicio al público. Reapertura oficial: Lunes 6 de abril de 2026.

Lunes 6 de abril de 2026. Estatus de membresía: Los plásticos mantienen su vigencia y no requieren trámites de reactivación.

El cese de actividades impactará en las principales zonas metropolitanas del país:

Ciudad de México

Estado de México

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

León

Puebla

Querétaro

Cancún

Mérida

San Luis Potosí

Compras en línea y vigencia de los beneficios para socios de Costco

La tienda en línea y la aplicación móvil de Costco permanecerán activas para la recepción de pedidos, aunque el procesamiento de los mismos sufrirá ajustes en los tiempos de entrega. Los socios conservan todos sus derechos y beneficios acumulados sin ninguna penalización por el día de asueto.

La cadena emite estas recomendaciones técnicas para los usuarios:

Anticipación de víveres: Realizar compras de perecederos antes del sábado 4 de abril.

Realizar compras de perecederos antes del sábado 4 de abril. Gestión de pedidos: Considerar que las órdenes digitales se procesarán a partir del lunes 6.

Considerar que las órdenes digitales se procesarán a partir del lunes 6. Calendario anual: Las otras fechas con cierre total de sucursales son el 1 de enero y el 25 de diciembre de cada año.

La plataforma digital mantendrá el catálogo de productos disponible, pero la logística de última milla quedará pausada durante el domingo.

Costco Wholesale México reitera que el Domingo de Pascua es un beneficio laboral para su plantilla de colaboradores. Los servicios de gasolinería y centros ópticos o auditivos dentro de los almacenes también permanecerán fuera de servicio durante el cierre programado para el próximo 5 de abril.