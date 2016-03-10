Alerta por tornados en Nuevo León hoy martes 10 de marzo: Frente Frío N°40 podría causar desastres

Este martes 10 de marzo, la alerta por torbellinos o tornados activa en Nuevo León cobra mayor urgencia por la llegada del Frente Frío N°40. La interacción entre masas de aire frío y húmedo eleva el riesgo de fenómenos severos que podrían afectar a miles de habitantes del noreste mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El pronóstico de posibles tornados en Nuevo León del SMN para hoy martes 10 de marzo

La cuarta tormenta invernal de la temporada y el Frente Frío N°40 mantienen en alerta máxima a Nuevo León este martes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los efectos más intensos del sistema meteorológico se concentran precisamente en este día.

El contacto entre el frente frío y el aire cálido procedente del Golfo de México dispara la inestabilidad atmosférica en toda la región noreste. Esa combinación de masas de aire crea las condiciones precisas para el desarrollo de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El SMN señala que la tarde y la noche del martes representan el periodo de mayor peligro. Aunque la tormenta invernal avanzará hacia el sur de Estados Unidos, el Frente Frío N°40 continuará su desplazamiento por el noreste mexicano sin detenerse.

En nuestro #VidedoPronóstico te compartimos las condiciones #Meteorológicas que se prevén para esta noche y el martes en #México. ¡Muy buenas noches! pic.twitter.com/0DwUILiwt2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2026

Recomendaciones y riesgos del viento para la población

Las rachas de viento son otro elemento de alerta en esta jornada. En Nueva León, las ráfagas oscilarán entre 50 y 70 km/h, con vientos sostenidos de 30 a 40 km/h capaces de derribar árboles y anuncios en zonas urbanas y carreteras.

Ante este escenario, Protección Civil exhorta a los habitantes de la región a tomar medidas preventivas de inmediato. El riesgo no se limita a las precipitaciones: la visibilidad reducida y los objetos en movimiento representan peligros igual de serios.

Recomendaciones para la población:

Evitar traslados innecesarios durante lluvias y rachas de viento

Asegurar objetos que el viento pueda derribar

Conducir con extrema precaución ante la posible reducción de visibilidad

Mantenerse informado a través del SMN y fuentes oficiales

Proteger a niños, personas mayores y mascotas del frío