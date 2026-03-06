Nadie lo vio venir en Puebla: estufas de leña eficientes cambian la vida de familias rurales
Más de 260 personas en Puebla descubrieron que cocinar con estufas de leña ya no tiene por qué ser un riesgo
En varias comunidades rurales de Puebla, las estufas de leña eficientes transformaron la cotidianidad de familias que por años convivieron con humo, enfermedades y altos costos. El programa Fogones de Esperanza, impulsado por Iberdrola México, llegó a más de 260 personas con resultados que superaron cualquier expectativa inicial.
El proyecto no se limitó a instalar tecnología nueva en las cocinas: combinó autoconstrucción, capacitación técnica y saberes locales para que cada familia se apropiara del proceso. Desde los municipios de Cuyoaco y Tepeyahualco, el modelo ya demostró que es posible mejorar la salud y reducir el impacto ambiental con recursos accesibles y conocimiento comunitario.
Estufas de leña eficientes que cambiaron la vida de familias rurales en Puebla
En una fase piloto, Fogones de Esperanza llegó a 66 hogares de Cuyoaco y Tepeyahualco, municipios vecinos de los parques de energía renovable de Iberdrola México en el estado. La iniciativa combinó diagnósticos comunitarios, talleres de autoconstrucción y manuales didácticos elaborados con enfoque práctico.
Las estufas incorporan chimeneas y un diseño que optimiza la combustión de la leña, lo que reduce de forma notable el humo dentro de las viviendas. Esta tecnología también permite un uso más eficiente del combustible y disminuye el tiempo dedicado a recolectarlo.
El proyecto también capacitó a 30 personas en poda de árboles y manejo del recurso forestal, con la organización Ambiente Acuavita como aliada técnica. Al final del proceso, un comité de seguimiento asumió la responsabilidad del mantenimiento y correcto funcionamiento de los fogones en cada hogar.
Salud y calidad de vida: lo que dicen los datos sobre los fogones eficientes
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 4.8 millones de hogares en México cocinan con leña o carbón, y el 75% no tenía chimenea ni ducto para expulsar el humo. Esta situación expuso principalmente a mujeres, niñas y niños a contaminantes con efectos graves sobre el sistema respiratorio.
El uso de fogones eficientes reduce en un 75% los síntomas respiratorios derivados de la inhalación de humo, y disminuye la emisión de micropartículas y dióxido de carbono en más de un 40%. Las familias beneficiadas también recortaron su consumo semanal de leña en más de 50 kilogramos, con un ahorro real de tiempo y dinero.
El programa ya avanza en una nueva fase en el estado y contribuye al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos salud y bienestar, igualdad de género y acción por el clima. Alicia Valcarce, directora de la Fundación Iberdrola México, subrayó que con cada hogar que respira aire más limpio se construye un futuro más justo y resiliente.
