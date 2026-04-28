Walmart tiene ofertas en alimentos este martes para que ahorres dinero

Walmart tiene ofertas en alimentos este martes para que ahorres dinero | Adrian Juárez

Comprar alimentos se ha vuelto más caro y para que ahorres dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros productos, conoce cuáles son todas las ofertas para que aproveches y armes tu súper este día.

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Ofertas en frutas y verduras

Las frutas y verduras que tienen descuento este día son:

Piña miel: 22.50 pesos el kilo

Naranja: 27.00 pesos el kilo

Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo

Toronja: 34.00 pesos el kilo

Pera bosc: 69.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo

Jitomate saladet: 59.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 35.00 pesos el kilo

Cebolla en malla: 22.00 pesos

Limón sin semilla: 69.00 pesos el kilo

Descuentos en carnes y mariscos

Estas son las proteínas que tienen descuento:

Milanesa de bola de res: 250.00 pesos la charola con 800 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos

Pechuga de pollo con hueso: 164.00 pesos la pieza

Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza

Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos

Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola con 700 gramos

Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos la charola de 800 gramos

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola con 500 gramos

Otras promociones imperdibles en alimentos

Aceite Nutrioli: 41.00 pesos

Galletas Oreo: 27.00 pesos 4 paquetes

Nutella: 159.00 pesos

Galletas Príncipe: 36.00 pesos

Barritas Marinela con relleno sabor fresa: 37.00 pesos

Zucaritas: 85.00 pesos

Nesquik 2 por 115.00 pesos

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