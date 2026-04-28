Comprar alimentos se ha vuelto más caro y para que ahorres dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros productos, conoce cuáles son todas las ofertas para que aproveches y armes tu súper este día.
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Ofertas en frutas y verduras
Las frutas y verduras que tienen descuento este día son:
- Piña miel: 22.50 pesos el kilo
- Naranja: 27.00 pesos el kilo
- Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo
- Toronja: 34.00 pesos el kilo
- Pera bosc: 69.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 59.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 35.00 pesos el kilo
- Cebolla en malla: 22.00 pesos
- Limón sin semilla: 69.00 pesos el kilo
Descuentos en carnes y mariscos
Estas son las proteínas que tienen descuento:
- Milanesa de bola de res: 250.00 pesos la charola con 800 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos
- Pechuga de pollo con hueso: 164.00 pesos la pieza
- Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza
- Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos
- Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola con 700 gramos
- Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos la charola de 800 gramos
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola con 500 gramos
Otras promociones imperdibles en alimentos
- Aceite Nutrioli: 41.00 pesos
- Galletas Oreo: 27.00 pesos 4 paquetes
- Nutella: 159.00 pesos
- Galletas Príncipe: 36.00 pesos
- Barritas Marinela con relleno sabor fresa: 37.00 pesos
- Zucaritas: 85.00 pesos
- Nesquik 2 por 115.00 pesos
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