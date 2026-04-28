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Las mejores ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart hoy

Si quieres ahorrar dinero en tu súper aprovecha las ofertas que hay en todos lo alimentos en Walmart por el Martes de Frescura.

Walmart tiene ofertas en alimentos este martes para que ahorres dinero | Adrian Juárez

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Comprar alimentos se ha vuelto más caro y para que ahorres dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay promociones en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros productos, conoce cuáles son todas las ofertas para que aproveches y armes tu súper este día.

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Ofertas en frutas y verduras

Las frutas y verduras que tienen descuento este día son:

  • Piña miel: 22.50 pesos el kilo
  • Naranja: 27.00 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 35.00 pesos el kilo
  • Toronja: 34.00 pesos el kilo
  • Pera bosc: 69.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 59.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 35.00 pesos el kilo
  • Cebolla en malla: 22.00 pesos
  • Limón sin semilla: 69.00 pesos el kilo

Descuentos en carnes y mariscos

Estas son las proteínas que tienen descuento:

  • Milanesa de bola de res: 250.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso: 164.00 pesos la pieza
  • Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza
  • Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos la charola de 800 gramos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola con 500 gramos

Otras promociones imperdibles en alimentos

  • Aceite Nutrioli: 41.00 pesos
  • Galletas Oreo: 27.00 pesos 4 paquetes
  • Nutella: 159.00 pesos
  • Galletas Príncipe: 36.00 pesos
  • Barritas Marinela con relleno sabor fresa: 37.00 pesos
  • Zucaritas: 85.00 pesos
  • Nesquik 2 por 115.00 pesos

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