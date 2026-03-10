Nieve, tornados y 45 grados: México se divide hoy martes 10 de marzo por una tormenta invernal y el frente frío 40

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante este martes 10 de marzo se prevén diversos fenómenos meteorológicos en México debido a la interacción de la cuarta tormenta invernal, el frente frío número 40 y varios sistemas atmosféricos que generarán lluvias, vientos intensos, bajas temperaturas y, al mismo tiempo, una onda de calor en algunas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico a 48 horas, los efectos se sentirán principalmente en el norte y noreste del territorio nacional, mientras que en el sur y sureste persistirán temperaturas elevadas.

Cuarta tormenta invernal provocará nieve y fuertes vientos en el norte de México

La cuarta tormenta invernal se desplazará sobre los estados de Sonora y Chihuahua, donde interactuará con un río atmosférico, lo que provocará ambiente frío, rachas de viento intensas y lluvias.

Además, las precipitaciones también se extenderán hacia Sinaloa y Durango, con posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de estas entidades, principalmente en regiones montañosas del norte.

El pronóstico indica que durante la noche del martes el sistema se moverá hacia Texas, Estados Unidos, por lo que dejará de afectar directamente al territorio mexicano.

En cuanto a los vientos, se esperan rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, mientras que en Zacatecas y San Luis Potosí podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Frente frío 40 traerá lluvias fuertes y posible formación de tornados

Otro de los sistemas relevantes es el frente frío 40, que recorrerá el norte y noreste del país.

Este fenómeno interactuará con la corriente en chorro subtropical y la humedad proveniente del Golfo de México, lo que generará lluvias fuertes en Coahuila, así como chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Las autoridades meteorológicas también advirtieron sobre condiciones favorables para la formación de torbellinos o tornados en el norte de estas tres entidades.

Lluvias en el centro y sureste mientras continúa la onda de calor

De forma paralela, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en regiones del centro, oriente y sureste del país.

Entre los estados donde se prevén precipitaciones se encuentran Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Calor sigue presente en el país

A pesar de estas lluvias, el calor seguirá presente en varias entidades del occidente y sur del país. La Conagua prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en estados como Jalisco, Colima, Morelos, Tabasco y la península de Yucatán los termómetros podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius.

Durante la madrugada del miércoles también se esperan heladas en zonas montañosas del norte y centro, con temperaturas de hasta -10 grados en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

