La Tierra rompe récords de calor y frío al mismo tiempo, con alarmantes cambios climáticos

El planeta enfrenta contrastes climáticos sin precedentes, al registrar simultáneamente temperaturas extremadamente altas y bajas en diferentes regiones en los últimos años. Según datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el primer mes del año fue uno de los más cálidos desde que hay registro, pero, paralelamente, también se registraron olas de frío históricas en varios países.

Enero de extremos: calor histórico y frío intenso

El enero de 2026 fue el quinto más cálido registrado a nivel mundial desde al menos 1950, con una temperatura media global del aire en superficie de 12.95 °C, lo que representa 0,51 °C por encima del promedio histórico para ese mes. Esto ocurrió en el hemisferio sur.

En cambio, en el hemisferio norte, sufrieron olas de frío severo, particularmente Europa, donde las temperaturas promedio sobre tierra firme fueron de -2,34 °C, marcando el enero más frío en ese continente desde 2010.

Este fenómeno de contrastes no es aislado: mientras extensas áreas del Ártico, norte de África, Asia central y Sudamérica registraron valores por encima de la media, Norteamérica y Europa vivieron episodios de bajas temperaturas intensas.

Señales de un clima en transformación

Además de las temperaturas del aire, Copernicus reportó que la extensión del hielo marino en el Ártico fue un 6 % inferior al promedio, la tercera más baja jamás registrada en enero, mientras que en la Antártida también se observó una reducción significativa.

Expertos señalan que estos contrastes, aunque parezcan contradictorios, son consistentes con el cambio climático global, en el que sistemas atmosféricos más inestables pueden producir extremos térmicos dentro de un mismo periodo. La directora estratégica de clima del C3S, Samantha Burgess, advirtió que eventos como estos son un “duro recordatorio” de la necesidad de "adaptación ante riesgos climáticos crecientes”.

