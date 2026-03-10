Bloqueo hoy 10 de marzo en Oaxaca: manifestantes toman la autopista Barranca Larga–Ventanilla

CAPUFE confirma que se mantiene el cierre total de la autopista Barranca Larga-Ventanilla este martes 10 de marzo por protestas de comunidades de Santa María Colotepec. El bloqueo interrumpe el tránsito entre los Valles Centrales y la Costa oaxaqueña en ambos sentidos.

¿Por qué está cerrada la carretera Barranca Larga - Ventanilla?

La movilización social escaló tras el incumplimiento de acuerdos federales relacionados con la infraestructura complementaria de la vía. La Plaza de Cobro Ventanilla permanece como el punto principal de interrupción al flujo vehicular.

Los manifestantes de 72 localidades de Santa María Colotepec y San Francisco Coatlán reportan las siguientes afectaciones y exigencias:

Falta de pavimentación en caminos laterales y daños en terrenos comunales.

en caminos laterales y daños en terrenos comunales. Impacto en tiempo: El trayecto que se redujo a 2.5 horas vuelve a presentar retrasos de hasta 6 horas por uso de rutas alternas.

¿Cuál es el estado de la autopista Barranca Larga-Ventanilla?

El deterioro de tramos operativos y la negativa de las autoridades a reconocer cartas de residencia de los municipios locales detonaron la asamblea permanente. Las poblaciones de la Sierra Sur denuncian además impactos ambientales en ríos y arroyos aledaños a la construcción.

Los municipios que registran alta congestión por el desvío de tráfico son:

Ejutla de Crespo.

Miahuatlán de Porfirio Díaz.

San Vicente Coatlán.

San Pablo Coatlán.

La autoridad federal mantiene habilitada la línea 074 para reportes en tiempo real, mientras los manifestantes sostienen la consigna de no liberar la vía hasta obtener respuestas por escrito del gobierno estatal y federal.

