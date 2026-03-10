Carreteras que están bloqueadas y registran accidentes hoy martes 10 de marzo

Maneja con precaución porque los accidentes ocurren muy rápido y con tan solo un descuido o distracción puedes poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Todos los días ocurren incidentes sobre las vialidades o se reportan bloqueos, es por ello que la CAPUFE y la Guardia Nacional alerta a los conductores para que eviten algunas zonas o disminuyan la velocidad.

Accidente por exceso de velocidad en la México-Toluca deja una víctima



¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos o accidentes?

Carretera Lázaro Cárdenas- Uruapan

Luego de un accidente vial, la Guardia Nacional informó que hay cierre parcial a la circulación cerca del kilómetro 164+000, de la carretera Lázaro Cárdenas- Uruapan, Michoacán.

#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 164+000, de la carretera Lázaro Cárdenas -Uruapan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KHwas0tG9c — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 10, 2026

Autopista Chamapa-Lechería

Se reporta reducción de carriles por atención a un incidente en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 20, dirección Chamapa.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Chamapa - Lechería, km 20, dirección Chamapa. Continúa reducción de carriles por atención de incidente. Para más información llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) March 10, 2026

Autopista Cd. Obregón-Guaymas

CAPUFE informa que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Cd. Obregón-Guaymas tras un choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóviles.

De acuerdo con la última actualización, a la altura del kilómetro 2, en la zona ya se encuentra personal que realiza maniobras de grúa para el retiro de las unidades afectadas.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Cd. Obregón - Guaymas, km 2. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos, debido a que el personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. Toma tus… — CAPUFE (@CAPUFE) March 10, 2026

Autopista Barranca Larga-Ventanilla

Continúa el cierre a la circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, Plaza de Cobro, por presencia de manifestantes. CAPUFE llamó a los conductores a estar pendientes de las actualizaciones de este bloqueo.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 10, 2026

Autopista Isla-Acayucan

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 170, dirección Isla. Debido a que un tracto camión presenta una falla mecánica hay reducción de carriles, así que CAPUFE pide manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Isla - Acayucan, km 170, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 10, 2026

