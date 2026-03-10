adn bueno
Breaking News

Confirman trabajador muerto tras colapso de un edificio en San Antonio Abad

Carreteras que están bloqueadas y registran accidentes hoy martes 10 de marzo

Se registran cierres a la circulación hoy martes por accidentes y presencia de manifestantes en carreteras y autopistas.

Bloqueos que se registran hoy 10 de marzo
|Manifestantes realizan bloqueos en carreteras y autopistas hoy martes 10 de marzo; CAPUFE y Guardia Nacional alertan de cierres a la circulación por accidentes.

Maneja con precaución porque los accidentes ocurren muy rápido y con tan solo un descuido o distracción puedes poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Todos los días ocurren incidentes sobre las vialidades o se reportan bloqueos, es por ello que la CAPUFE y la Guardia Nacional alerta a los conductores para que eviten algunas zonas o disminuyan la velocidad.

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos o accidentes?

Carretera Lázaro Cárdenas- Uruapan

Luego de un accidente vial, la Guardia Nacional informó que hay cierre parcial a la circulación cerca del kilómetro 164+000, de la carretera Lázaro Cárdenas- Uruapan, Michoacán.

Autopista Chamapa-Lechería

Se reporta reducción de carriles por atención a un incidente en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 20, dirección Chamapa.

Autopista Cd. Obregón-Guaymas

CAPUFE informa que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Cd. Obregón-Guaymas tras un choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóviles.

De acuerdo con la última actualización, a la altura del kilómetro 2, en la zona ya se encuentra personal que realiza maniobras de grúa para el retiro de las unidades afectadas.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla

Continúa el cierre a la circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, Plaza de Cobro, por presencia de manifestantes. CAPUFE llamó a los conductores a estar pendientes de las actualizaciones de este bloqueo.

Autopista Isla-Acayucan

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 170, dirección Isla. Debido a que un tracto camión presenta una falla mecánica hay reducción de carriles, así que CAPUFE pide manejar con precaución.

