Últimas semanas: Jalisco sancionará a estas placas si no realizan la verificación vehicular antes del 31 de marzo

A pocos días del cierre oficial, la verificación vehicular toma relevancia en Jalisco, donde el gobierno advirtió que sancionará a estas placas antes del 31 de marzo si los automovilistas incumplen el calendario obligatorio y circulan sin el trámite vigente en la entidad este año.

La fecha límite presiona a miles de conductores, en especial a quienes portan determinados engomados y números de matrícula. Las autoridades estatales anunciaron operativos, multas y posibles restricciones de circulación para reforzar el programa ambiental y castigar el rezago que persiste durante marzo en todo Jalisco.

Jalisco sancionará a estas placas si no realizan la verificación vehicular antes del 31 de marzo

Durante marzo, las placas con terminación 2 concentran la atención oficial en Jalisco, porque su periodo obligatorio de verificación corresponde al bimestre febrero-marzo. Ese plazo concluye el 31 de marzo y no contempla una prórroga para quienes incumplan el trámite.

Los automovilistas con esas placas enfrentan sanciones económicas si no acuden dentro del calendario asignado por el programa estatal. También arriesgan restricciones de circulación en vialidades de competencia estatal, donde la vigilancia crecerá con revisiones enfocadas en vehículos rezagados este.

La Policía Vial aplicará operativos del programa Verificación Responsable para identificar unidades sin constancia vigente y elevar la presión sobre los incumplidos. Además, la autoridad contempla la retención temporal de vehículos como medida adicional ante faltas detectadas durante marzo actual.

Marzo es el último mes para el reemplacamiento en Jalisco|Imagen ilustrativa

¿Cuál es el valor de las multas y sanciones por no hacer la verificación vehicular en Jalisco?

El costo regular de la verificación vehicular en Jalisco asciende a 1000 pesos tras el fin del descuento aplicado al inicio de marzo. Ese monto funciona como recargo para quienes dejaron pasar el beneficio y ahora pagan la tarifa completa.

Verificación vehicular extemporánea: 1000 pesos

Multa administrativa mínima: 20 UMAs , equivalente a 2,346.20 pesos

, equivalente a Multa administrativa máxima: 25 UMAs, equivalente a 2,932.75 pesos

Con el valor de la UMA en 117.31 pesos a partir de febrero, las sanciones totales para los infractores van de 2,346 a casi 2,933 pesos, una cifra que supera por mucho el costo original del trámite y que cualquier conductor con placas en número 2 puede evitar antes del 31 de marzo.