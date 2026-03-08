¡Es oficial! SEP y UNAM responden si hay suspensión de clases este lunes 9 de marzo, “Día Nacional Sin Nosotras”

Cada año, es normal que estudiantes, padres de familia y docentes en México se pregunten si, ¿hay suspensión de clases el 9 de marzo por el “Día Nacional Sin Nosotras”? Por esta razón, la SEP y la UNAM ya aclararon qué ocurrirá con las clases este lunes.

El movimiento “Un Día Sin Nosotras”, que se realiza cada 9 de marzo, busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y protestar contra la violencia de género. Sin embargo, esta jornada de protesta no está reconocida como día feriado ni como suspensión de clases obligatoria, lo que genera incertidumbre.

SEP informa si hay suspensión de clases este lunes 9 de marzo

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, sí hay clases el lunes 9 de marzo en preescolar, primaria y secundaria.

En el calendario escolar de la SEP, la fecha no aparece marcada como día de suspensión, ni tampoco está contemplada como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades escolares se desarrollarán de manera normal en la mayoría de las escuelas del país.

Esto significa que, en términos generales, no hay suspensión de clases el 9 de marzo en las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

No obstante, autoridades educativas han señalado que cada plantel puede tomar decisiones internas, especialmente si docentes o estudiantes deciden participar en actividades relacionadas con el paro nacional.

UNAM anuncia si hay suspensión de clases este 9 de marzo

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución anunció que no hay suspensión general de actividades para el lunes 9 de marzo de 2026.

Sin embargo, en algunas facultades, planteles o comunidades universitarias se ha señalado que las mujeres que decidan participar en las actividades del 9M podrán hacerlo sin repercusiones académicas, como parte del respeto a la movilización social.

Esto significa que las clases continúan con normalidad, aunque podría haber menor asistencia en algunos espacios educativos debido a la participación en el movimiento.

¿Qué días no habrá clases en marzo de 2026?

Aunque el 9 de marzo no está marcado como suspensión de clases, el calendario escolar de la SEP sí contempla otros días de descanso durante este mes. Las fechas más relevantes son:

13 de marzo : Registro administrativo de calificaciones.

: Registro administrativo de calificaciones. 16 de marzo : Suspensión oficial por el natalicio de Benito Juárez.

: Suspensión oficial por el natalicio de Benito Juárez. 27 de marzo : Sesión del Consejo Técnico Escolar.

: Sesión del Consejo Técnico Escolar. 30 y 31 de marzo: Inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Estas fechas sí hay suspensión oficial de clases en marzo para millones de estudiantes de educación básica en México.

