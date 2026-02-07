Caen ladrones que usaban uniformes de limpieza como disfraz en San Juan de Aragón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina logró un golpe relevante contra la delincuencia organizada al detener a falsos barrenderos responsables de un asalto violento en San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El robo ocurrió el 3 de febrero de 2026, cuando los agresores usaron uniformes de limpieza para ingresar a una vivienda, amenazar a una mujer y su hija, y sustraer objetos de valor, lo que activó un operativo de búsqueda con apoyo tecnológico.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la denuncia por el robo a una vivienda en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @IztacalcoAl, a cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.



De acuerdo con las indagatorias,…

¿Cómo ocurrió el robo?

Los implicados simularon barrer la calle mientras vigilaban a la víctima. Al momento en que abrió su domicilio, la forzaron a entrar bajo amenazas.

El método evidencia una estrategia de engaño que aprovecha la confianza social hacia trabajadores públicos, lo que incrementa el riesgo para vecinos de zonas residenciales.

¿Cómo lograron detenerlos?

Las cámaras del C2 Norte permitieron ubicar un vehículo relacionado con el atraco, seguido hasta la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco.

La intervención fue inmediata tras un intento de fuga, mostrando la eficacia del monitoreo urbano para resolver delitos de alto impacto.

¿Qué se les encontró?

Durante la revisión se aseguraron drogas, celulares, dinero en efectivo y prendas usadas como disfraz.

Estos indicios refuerzan la relación entre robo a casa habitación y actividades de narcomenudeo en zonas del norte de la ciudad.

¿Quiénes son los detenidos?

Fueron arrestadas dos mujeres y tres hombres, entre ellos un menor de edad, todos puestos a disposición ministerial.

El perfil familiar del grupo revela cómo algunas redes criminales se estructuran dentro del mismo núcleo social.

¿Forman parte de una banda organizada?

Autoridades señalan que operaban como una célula delictiva con antecedentes en robos similares.

Se investiga su posible vínculo con otros asaltos recientes en Gustavo A. Madero.

¿Qué sigue ahora?

La Fiscalía capitalina integra la carpeta de investigación para ampliar responsabilidades.

Delincuentes se disfrazan de barrenderos para asaltar casas en la GAM; este es su modus operandi

Se busca recuperar bienes robados y desarticular por completo la red criminal involucrada.

