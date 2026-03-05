Confirman el hallazgo del cuerpo de Karol Toledo Gómez; estudiantes de la UAEM exigen justicia

Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue hallada sin vida, este jueves 5 de marzo. La Fiscalía General del Estado confirmó que lograron identificar el cuerpo que fue encontrado por la mañana durante el operativo de búsqueda de la joven.

La estudiante de la UAEM desapareció el pasado 2 de marzo, poco tiempo después de que la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna de la misma escuela, también fuera encontrada sin vida.

La Fiscalía de Morelos localiza el cuerpo sin vida de Karen Toledo

La mañana de este jueves 5 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que encontró un cuerpo en la carretera Coatetelco-Miacatlán, durante el operativo de búsqueda de la estudiante de 18 años de edad.

En ese momento, la fiscalía dio a conocer que la Coordinación General de Servicios Periciales efectuaría los estudios periciales y legales para corroborar la identidad de dicho cuerpo y determinar quién era la víctima. Esta tarde, la Fiscalía finalmente confirmó que, lamentablemente, se trata de los restos de Karol Toledo Gómez.

¿Qué le pasó a Karen Toledo, estudiante de la UAEM?

El pasado lunes 2 de marzo, Karol Toledo había asistido a clases en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, ubicada al sur del estado de Morelos. En un tiempo libre, la joven salió a las inmediaciones del plantel educativo para comprar alimentos y nunca regresó.

En ese momento, se activaron las en la universidad morelense, encabezada por la rectora Viridiana Aidé León Hernández, quien emitió un comunicado urgente exigiendo a la Fiscalía acciones “inmediatas, eficaces y coordinadas”.

La comunidad de la UAEM exige justicia para Karen Toledo

A través de una esquela la Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó el fallecimiento de la joven estudiante Karol Toledo Gómez y envió sus condolencias a sus familiares.

Asimismo, la UAEM exigió a las autoridades competentes que actúen con total determinación para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

