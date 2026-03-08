Calendario confirmado: estos jubilados y pensionados recibirán pago doble durante marzo

Jubilados que perciben simultáneamente su pensión mensual del IMSS y el apoyo bimestral del gobierno federal de la Pensión Bienestar recibirán durante marzo de 2026 depósitos acumulados superiores a 17 mil pesos gracias a este doble pago que trae alivio a miles de adultos mayores mexicanos.

El monto total que cobrarán jubilados y pensionados durante marzo 2026 dependerá del programa del que sean beneficiarios.

¿Qué jubilados y pensionados cobrarán el pago doble en marzo 2026?

Los beneficiarios que verán un depósito acumulado de 17,400 pesos o más son aquellos que cumplen con dos de estas tres condiciones en simultáneo:

Pensionados del IMSS: Específicamente quienes cobran la Pensión Mínima Garantizada (aproximadamente 11,000 pesos mensuales). Beneficiarios de Bienestar: Adultos mayores de 65 años inscritos en el programa federal (6,400 pesos bimestrales). Jubilados del ISSSTE: Ex trabajadores del Estado que también cuentan con el registro al programa de Adultos Mayores.

Este ingreso superior al habitual no responde a un bono extra, sino a la coincidencia del pago mensual del IMSS con el depósito bimestral del Bienestar. Este refuerzo económico beneficia principalmente a quienes cobran la Pensión Mínima Garantizada bajo la Ley de 1973.

El cálculo del depósito acumulado se integra de la siguiente forma:

Pensión IMSS: Un pago mensual aproximado de 11,000 pesos.

Un pago mensual aproximado de 11,000 pesos. Apoyo Bienestar: Un depósito bimestral fijo de 6,400 pesos.

Un depósito bimestral fijo de 6,400 pesos. Monto total: Un ingreso percibido en marzo de 17,400 pesos en la misma cuenta.

Los recursos se acreditan directamente en las tarjetas bancarias registradas, eliminando la necesidad de realizar trámites adicionales en sucursales.

🚨 Calendario de pago marzo–abril 2026

🔤 Por letra del primer apellido

Todas las fechas: calendario oficial de pagos del Bienestar por apellido

La Secretaría del Bienestar activó el cronograma de transferencias para el bimestre marzo-abril de 2026. Los depósitos se organizan por la inicial del primer apellido para evitar saturación en las ventanillas del Banco del Bienestar y otras instituciones bancarias.

Las fechas de depósito para adultos mayores y programas sociales son:

A, B, C: Del lunes 2 al jueves 5 de marzo.

Del lunes 2 al jueves 5 de marzo. D, E, F, G: Del viernes 6 al martes 10 de marzo.

Del viernes 6 al martes 10 de marzo. H, I, J, K, L, M: Del miércoles 11 al martes 17 de marzo.

Del miércoles 11 al martes 17 de marzo. N a la Z: Del miércoles 18 al jueves 26 de marzo.

Este calendario también aplica para los programas de Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

🚨 Calendario de dispersión marzo 2026 (Banco del Bienestar)

🔤 Pago por letra inicial del primer apellido.

¡Atención jubilados! Requisitos para mantener el pago doble en 2026

El Gobierno de México ratificó que la Pensión para el Bienestar tiene carácter universal, por lo que es compatible con las jubilaciones contributivas del IMSS o ISSSTE. Los beneficiarios de 65 años o más conservan el derecho a recibir ambos depósitos sin que uno afecte el monto del otro.

Los programas que participan en la dispersión masiva de este periodo incluyen:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos

La autoridad financiera recomienda verificar el saldo mediante la aplicación móvil del banco correspondiente antes de acudir a los cajeros automáticos para confirmar la recepción del monto acumulado.