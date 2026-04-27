Reportan bloqueos, ponchallantas y quema de vehículos en Tamaulipas

Los incidentes se reportaron en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Miguel Alemán

Los incidentes se reportaron en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Miguel Alemán | adn Noticias | X

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que tras la detención de “un objetivo prioritario” -del cual no se ha revelado la identidad- se presentaron bloqueos, quema de vehículos y actos vandálicos en varios puntos de la entidad durante la madrugada de este lunes 27 de abril.

De acuerdo al comunicado que emitieron en redes sociales, las autoridades informaron que la situación fue atendida de manera inmediata gracias a la actuación de fuerzas federales y locales.

“Derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa (...) se registraron bloqueos y actos de vandalización (...) las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades”, se pudo leer en el comunicado oficial.

Finalmente, pidieron a la población a mantenerse informados a través de canales oficiales, así como a seguir las indicaciones de las autoridades.

#VoceríaInforma#Reynosa



Derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos.



Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por… pic.twitter.com/jWkYKlYSPS — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 27, 2026

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Municipios de Tamaulipas donde se vivieron los hechos violentos

De acuerdo a los reportes de las autoridades y en redes sociales, los actos vandálicos se vivieron en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Miguel Alemán; sin embargo, se informó que en otros puntos de la entidad también se vivieron momentos de tensión.

En específico:

En Reynosa se reportaron afectaciones en avenidas y carretera s donde fueron visibles incendios ocasionados por quema de llantas y vehículos , detalladamente se reportó un incendio en un taller mecánico.

s donde fueron visibles , detalladamente se reportó un incendio en un taller mecánico. En Miguel Alemán se informó de un bloqueo en la carretera Ribereña

se informó de un En Altamira se reportó otro bloqueo ocasionado tras el desprendimiento de la caja de un transporte de carga

se reportó ocasionado tras el desprendimiento de la caja de un transporte de carga En la autopista rumbo a Río Bravo se informó sobre la quema de un tractocamión

Información en desarrollo...

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