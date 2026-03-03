Confirmado por el IMSS: El nuevo monto que recibirán los pensionados Ley 73 en marzo

El pago de la pensión del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) correspondiente a marzo ya refleja el ajuste anual aplicado a las pensiones en 2026, incremento que se otorga a todos los jubilados del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Sin embargo, algunos pensionados pueden recibir un monto todavía mayor dependiendo de su situación familiar.

Esto se debe a las llamadas asignaciones familiares, un beneficio adicional que incrementa la pensión mensual, la cual aumentó a 10,636 pesos, únicamente cuando el jubilado tiene dependientes económicos registrados ante el IMSS, como esposa, hijos o padres. Por esta razón, el monto final que recibe cada pensionado puede variar.

Qué son las asignaciones familiares de la pensión IMSS

De acuerdo con el mismo instituto, las asignaciones familiares son incrementos al monto de la pensión que se otorgan cuando el pensionado tiene familiares que dependen económicamente de él.

Este beneficio aplica para quienes reciben pensión bajo la Ley 73, y el porcentaje adicional depende del tipo de familiar registrado ante el IMSS.

Los incrementos pueden ser los siguientes:

15% adicional por esposa o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por hijos estudiantes hasta los 25 años

10% por cada padre o madre dependiente económico

En algunos casos, estos porcentajes pueden representar un aumento considerable en el monto mensual que recibe el pensionado.

Qué deben hacer los pensionados para recibir las asignaciones familiares

Para recibir estos incrementos, los pensionados deben registrar a sus dependientes económicos ante el IMSS y presentar la documentación correspondiente que acredite el vínculo familiar.

En caso de que el beneficiario cumpla con los requisitos, el instituto puede integrar el porcentaje adicional directamente en el pago mensual de la pensión.

Por esta razón, especialistas recomiendan que los jubilados revisen su situación ante el IMSS, ya que en algunos casos podrían tener derecho a recibir un monto mayor en su pensión mensual gracias a este beneficio.

El nuevo monto mínimo de la pensión en 2026

Para este año, las pensiones del IMSS tuvieron un ajuste anual, por lo que el monto mínimo garantizado para pensionados bajo la Ley 73 se actualizó.

En 2026, la pensión mínima ronda los 10,636 pesos mensuales, cifra que puede aumentar dependiendo de factores como el salario base con el que se pensionó el trabajador, las semanas cotizadas y las asignaciones familiares.

Por ello, algunos jubilados pueden recibir cantidades superiores al mínimo, especialmente si cuentan con beneficiarios registrados.

