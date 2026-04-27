Varias carreteras reportan bloqueos por parte de manifestantes y accidentes; autoridades viales piden a conductores salir con anticipación.

Varias carreteras reportan bloqueos por parte de manifestantes y accidentes; autoridades viales piden a conductores salir con anticipación. | Karen Ortega | adn Not

La circulación vehicular en la autopista México–Pachuca es bastante complicada, ya que a la altura de la zona conocida como El Vigilante se reportan bloqueos de manifestantes hoy 27 de abril.

Solo un carril se encuentra habilitado para el paso de automovilistas, por lo que se registra gran carga vehicular sobre la autopista.

¿Por qué hay bloqueos en la México-Pachuca?

Los manifestantes están inconformes por la operación de fábricas en la zona, las cuales aseguran generan daños al medio ambiente. Además denuncian problemas relacionados con el desabasto de agua, lo que los ha afectado gravemente.

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La reducción de carriles en la México-Pachuca provoca gran afluencia de autos principalmente en dirección hacia la zona de Indios Verdes.

¿Cuáles son las alternativas?

Autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones, considerar rutas alternas como la vía Morelos y anticipar sus tiempos de traslado ante las afectaciones viales que persisten en este punto.

Otros bloqueos en carreteras

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 56, dirección Querétaro. Caminos y Puentes Federales (Capufe) pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 27, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca, a la altura del kilómetro 96.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 27, 2026