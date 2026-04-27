La circulación vehicular en la autopista México–Pachuca es bastante complicada, ya que a la altura de la zona conocida como El Vigilante se reportan bloqueos de manifestantes hoy 27 de abril.
Solo un carril se encuentra habilitado para el paso de automovilistas, por lo que se registra gran carga vehicular sobre la autopista.
¿Por qué hay bloqueos en la México-Pachuca?
Los manifestantes están inconformes por la operación de fábricas en la zona, las cuales aseguran generan daños al medio ambiente. Además denuncian problemas relacionados con el desabasto de agua, lo que los ha afectado gravemente.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
La reducción de carriles en la México-Pachuca provoca gran afluencia de autos principalmente en dirección hacia la zona de Indios Verdes.
¿Cuáles son las alternativas?
Autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones, considerar rutas alternas como la vía Morelos y anticipar sus tiempos de traslado ante las afectaciones viales que persisten en este punto.
Otros bloqueos en carreteras
Autopista México-Querétaro
Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 56, dirección Querétaro. Caminos y Puentes Federales (Capufe) pide a los conductores manejar con precaución.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca, a la altura del kilómetro 96.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.