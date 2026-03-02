Beneficiarios recibirán el pago de sus Pensiones Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril
Los beneficiarios de las Pensiones Bienestar deben acudir el día marcado en el calendario correspondiente al bimestre marzo-abril, este es el monto que recibirán.
El Gobierno de México informó sobre las fechas del pago de las Pensiones Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril con el objetivo de que todos los beneficiarios acudan por su apoyo económico el día que les corresponda.
El calendario marca las fechas en que serán depositadas las pensiones de los adultos mayores, las mujeres de 60 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y los beneficiarios de Sembrando Vida.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Calendario de pagos marzo-abril
- Lunes 2 de marzo: A
- Martes 3 de marzo B
- Miércoles 4 de marzo: C
- Jueves 5 de marzo: C
- Viernes 6 de marzo: D, E, F
- Lunes 9 de marzo: G
- Martes 10 de marzo: G
- Miércoles 11 de marzo: H, I, J, K
- Jueves 12 de marzo: L
- Viernes 13 de marzo: M
- Martes 17 de marzo: M
- Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O
- Jueves 19 de marzo: P, Q
- Viernes 20 de marzo: R
- Lunes 23 de marzo: R
- Martes 24 de marzo: S
- Miércoles 25 de marzo: T, U, V
- Jueves 26 de marzo: W, X, Y y Z
¿De cuánto será el pago a los beneficiarios de la Pensión Bienestar?
- Pensión Bienestar para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos
- Pensión Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
- Programa Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos
- Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.