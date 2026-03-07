Bloqueos en carreteras y autopistas este sábado provocan tráfico pesado

Si estás pensando en usar alguna carretera de Mexico este sábado es importante que tomes en consideración que hay bloqueos debido a accidentes y obras por lo que la circulación es pesada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Carreteras con afectaciones hoy sábado

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reporta que en la autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 270, con dirección Cd. Mendoza hay cierre debido a un accidente.

En la autopista México- Puebla, km 20 hay cierre a la circulación en carriles centrales y laterales de ambos sentidos, por labores de mantenimiento. Mientras que en el km 26, dirección CDMX hay reducción de carriles centrales por atención de accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 26, dirección CDMX. Reducción de carriles centrales por atención de accidente (caída de motociclista). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 7, 2026

En autopista La Tinaja - Isla, km 97, dirección La Tinaja hay reducción de carriles por atención de incidente.

Hay cierre en la autopista Cuernavaca - Acapulco, km 104, dirección Cuernavaca debido a un choque por alcance.

La autopista Tehuacán - Oaxaca, km 206 mantiene circulación intermitente en ambos sentidos por labores de mantenimiento.

Cerca del km 165+500, de la carretera Zacatecas- Saltillo hay cierre parcial debido a un accidente.

En la autopista México- Querétaro en el km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidente.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 7, 2026

Es importante que los automovilistas consideren que los Ángeles Verdes pueden auxiliarlos en caso de que tengan complicaciones con su auto, ya que pueden ofrecer ayuda para resolver fallas mecánicas y también en caso de que quieran conocer rutas o destinos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.