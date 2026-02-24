¿Sin agua otra vez? Reportan corte en la alcaldía Benito Juárez por reparaciones de la CFE este 24 de febrero

Este martes 24 de febrero, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez fueron sorprendidos esta tarde con un corte de agua, que los dejará sin servicio por más de 12 horas. Aunque, esto significa una molestia para los capitalinos; se trata de un mal necesario, pues es necesario realizar reparaciones en la infraestructura hidráulica.

Te contamos quiénes son los vecinos de la alcaldía Benito Juárez que resultaron afectados con este nuevo corte de agua programado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué colonias se quedan sin agua hoy en la CDMX?

A través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez que esta tarde, a partir de las 17:00 horas, se llevaría a cabo un corte de agua que afecta a cientos de familias de toda una colonia:

Este 24 de febrero hubo corte de agua en la colonia Álamos.

En su comunicado, la SEGIAGUA informó que el suministro de agua será restablecido este miércoles 25 de febrero, en punto de las 7:00 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @BJAlcaldia:



👷‍♀️ Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos debido a una interrupción eléctrica en el Pozo Álamos 2, por lo que se suspende la operación.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/RMuzjoDz2j — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) February 24, 2026

¿Por qué hay corte de agua en la alcaldía Benito Juárez?

Según el aviso difundido por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento y reparación, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este martes 24 de febrero, se llevó a cabo una interrupción eléctrica en el Pozo Álamos 2, por lo que se suspendió el servicio de manera temporal para los vecinos de la colonia Álamos.

¿Qué hacer durante el corte de agua?

En tanto regresa el suministro a la colonia Álamos, las dependencias recomiendan a las familias tomar las siguientes medidas de prevención:

Almacena agua en tinacos , tambos o cubetas

, tambos o cubetas Usa el agua almacenada solo para lo indispensable

Mantén cerradas las llaves para evitar aire en tuberías

Solicita pipas si el servicio tarda en normalizarse

Puedes hacer tus reportes por falla en el servicio y solicitudes de pipas a través de la *Línea H2O marcando 426.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

