¡Otro corte de agua en CDMX! Hora EXACTA en la que regresa el suministro en la Magdalena Contreras

La tarde de este lunes 23 de febrero se registró un corte de agua en la alcaldía Magdalena Contreras, situación que afecta a cientos de vecinos de al menos dos colonias en la Ciudad de México (CDMX).

La interrupción ocurrió por trabajos de reparación en la red hidráulica, y autoridades ya informaron la hora exacta en la que se restablecerá el servicio. En adn Noticias, te explicamos qué colonias están afectadas y qué hacer mientras regresa el suministro.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde hay corte de agua en la CDMX este lunes 23 de febrero?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, personal técnico trabaja para reparar una fuga detectada en Avenida San Bernabé, una zona clave para el abastecimiento local. El corte de agua CDMX afecta principalmente a vecinos de las siguientes colonias de la alcaldía Magdalena Contreras:

Barros Sierra

Los Padres

Según el aviso oficial difundido por las autoridades, la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento y reparación de una fuga, una acción necesaria para evitar pérdidas de agua y daños mayores en la infraestructura hidráulica.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @ALaMagdalenaC:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una fuga en Av. San Bernabé, colonia Barros Sierra.



🛠️ Se prevé una interrupción en el servicio de agua potable en las… pic.twitter.com/IUq7H8Z41t — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) February 23, 2026

Durante las labores, el suministro se suspende de manera temporal para permitir que los técnicos realicen la reparación de forma segura y rápida.

Si planeas organizar tus actividades en casa, considera almacenar agua para lo esencial como cocinar, higiene y limpieza mientras concluyen los trabajos.

¿A qué hora regresa el servicio de agua en la Magdalena Contreras?

Las autoridades informaron que el suministro se restablecerá el martes 24 de febrero alrededor de las 8:00 de la mañana, una vez que concluyan las reparaciones en la red. En caso de que el servicio tarde más de lo previsto o la presión sea baja, los habitantes pueden solicitar apoyo:

Pipas de agua gratuitas

Reportes y solicitudes a través de la *Línea H2O marcando 426

Este tipo de trabajos forman parte de las acciones para mejorar el sistema hidráulico en la capital y reducir futuras fallas o fugas que afectan a miles de hogares.

¿Qué hacer durante el corte de agua?

Mientras regresa el suministro de agua potable a tu colonia, autoridades recomiendan:

Usar el agua almacenada solo para lo indispensable

Evitar lavar ropa o autos

Mantener cerradas las llaves para evitar aire en tuberías

Solicitar pipas si el servicio tarda en normalizarse

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.