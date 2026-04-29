Salirte de la casa de tus papás, formalizar con una pareja o aspirar a formar tu propia familia ya no es tan accesible o pasa a la misma velocidad que décadas atrás en México, según los resultados de la más reciente Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y es que, de acuerdo a estos datos, existe un “profundo cambio generacional” en México, ya que ahora los jóvenes suelen vivir más tiempo con sus padres, estudian por más años -creció la matrícula en posgrados- o alargan más la decisión de tener hijos.

El #INEGI presentó los resultados de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 que aporta información estadística sobre las trayectorias de vida de la población de 18 a 64 años que reside en México.



La EDER registró los procesos biográficos y eventos clave desde la… — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 29, 2026

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Disminuyen los jóvenes que se independizan antes de los 18 años

La independencia temprana -antes de los 18 años- disminuyó en México, ya que sólo el 16% de los jóvenes nacidos entre 1998 y 2007 dejaron su hogar antes de la mayoría de edad; en contraste, en la generación de 1961 a 1967 esta cifra casi se duplicaba.

De acuerdo a los analistas del Inegi, este cambio no sólo tiene que ver con un aspecto cultural, sino que depende -casi completamente- de las condiciones sociales o económicas del país, pues actualmente es más fácil oír, por ejemplo, a las personas hablar del precio de las rentas que de festivales de hijos.

Otro aspecto que influye en esta cifra es que los mexicanos ya no se casan tan jóvenes, ya que la unión en pareja siendo prácticamente adolescentes pasó de 22.4 a 15%; mientras que la paternidad antes de la mayoría de edad pasó de 15.9 a 10.8%, ya que también incrementó el uso de anticonceptivos y el acceso a medicina de planeación familiar.

Crece el nivel de estudios en México

Un aspecto que destacó en el estudio del Inegi fue que aumentaron los registros de personas cursando posgrados, además de que disminuyó la deserción escolar antes de los 18 años, ya que pasó de 62.4 a 54.3%; no obstante, la cifra sigue siendo alta respecto a otros países del continente.

Mujeres se independizan antes, según el Inegi

Finalmente, la encuesta también reveló que las mujeres se independizan primero que los hombres, aunque la brecha ha ido disminuyendo con el pasar de los años.

De acuerdo a lo que se observó, el 21.2% de las mujeres se independizó antes de los 18 años, en contraste, sólo el 12.3% de los hombres lo hicieron en el mismo rasgo de edad.

Pese a todo lo antes nombrado, los datos indican que persisten las profundas diferencias entre las zonas urbanas y las rurales, ya que en éstas últimas sigue ocurriendo la unidad y maternidad temprana.

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