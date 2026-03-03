Últimos llamados para la Preinscripción escolar 2026 de primaria en Edomex: el 6 de marzo vence el plazo para apellidos con estas letras

La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilita este jueves 5 y viernes 6 de marzo el registro para primaria para todos los alumnos cuyos apellidos comiencen con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. El sistema SAID cierra así el periodo oficial de preinscripción escolar para el ciclo lectivo 2026-2027.

Calendario SAID 2026: Las letras que cierran la preinscripción a primaria

Este jueves y viernes son los únicos días asignados para los aspirantes a primer grado de primaria cuyos apellidos inicien con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. La autoridad educativa del Estado de México utiliza este filtro final para concluir el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) del ciclo 2026-2027.

Los ingresantes deben realizar el trámite en estas fechas para asegurar que el sistema procese la solicitud dentro del periodo ordinario.

Fechas y letras vigentes para este cierre:

Letras finales: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

S, T, U, V, W, X, Y, Z. Días de atención: 5 y 6 de marzo de 2026.

5 y 6 de marzo de 2026. Plataforma: Portal oficial del Gobierno del Estado de México

Convocatoria SAID Edomex 2026-2027: requisitos obligatorios para el registro en línea

La madre, padre o tutor debe tener digitalizada la documentación antes de ingresar al portal. El SAID requiere datos precisos para distribuir la demanda escolar de forma equitativa y asignar el plantel más cercano al domicilio registrado.

Tenga a mano estos documentos para evitar que el sistema cierre su sesión por inactividad:

CURP y acta: Documentos de identidad originales y vigentes del alumno.

Documentos de identidad originales y vigentes del alumno. Cinco escuelas: Nombre, municipio y colonia de las opciones deseadas.

Nombre, municipio y colonia de las opciones deseadas. Contacto: Correo electrónico activo para recibir el folio de confirmación.

Contar con el listado de 5 planteles por orden de prioridad aumenta las posibilidades de obtener un lugar en la escuela de su preferencia.

SAID 2026 Primaria 📌

Fechas: 3 y 4 de marzo | Apellidos: N, Ñ, O, P, Q, R.

Pasos para completar la preinscripción sin errores

El proceso es gratuito y debe realizarse en línea a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación. La autoridad advierte que no existen gestores autorizados y que el folio generado es la única garantía de que el menor tiene un lugar en el sistema.

Siga este orden para finalizar el registro exitosamente:

Ingreso: Acceda al portal del SAID utilizando la CURP del aspirante. Captura: Ingrese los datos del tutor y las opciones escolares seleccionadas. Confirmación: Guarde el comprobante e imprima su folio de registro.

Si el alumno es extranjero o carece de CURP, el sistema habilita una liga de asistencia técnica para regularizar su situación antes de concluir el plazo.