Últimos llamados para la Preinscripción escolar 2026 de primaria en Edomex: Los apellidos con estas letras tienen hasta el 4 de marzo

La Secretaría de Educación del Estado de México habilita este martes 3 y miércoles 4 de marzo la preinscripción a primaria para alumnos con apellidos que inicien con N, Ñ, O, P, Q y R. El sistema SAID permite realizar el trámite en línea para asegurar una vacante en el ciclo lectivo 2026-2027.

Calendario SAID Edomex: ¿A quién le toca inscribirse hoy?

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) habilita el registro este martes 3 y miércoles 4 de marzo exclusivamente para alumnos de primaria cuyos apellidos inicien con N, Ñ, O, P, Q y R. La autoridad exige completar el proceso en línea para garantizar que ningún menor se quede sin estudiar en el ciclo 2026-2027.

El portal permanece activo las 24 horas, pero el acceso está restringido estrictamente al calendario por letras para evitar la saturación del sistema.

Continúa la preinscripción en línea a la escuela primaria en Edomex.|Edomex.com.mx

Fechas críticas para primaria en el Estado de México:

3 y 4 de marzo: Apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q, R.

Apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q, R. 5 y 6 de marzo: Última oportunidad para las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Última oportunidad para las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. El trámite es válido para los 125 municipios de la entidad.

📢 Ya está disponible la convocatoria del SAID 2026 📝

Documentos obligatorios para la preinscripción de primaria en Edomex

La madre, padre o tutor debe digitalizar la documentación del aspirante antes de iniciar la captura en el portal oficial. El Edomex utiliza este sistema para distribuir la demanda escolar de forma equitativa entre las instituciones públicas más cercanas al domicilio registrado.

Los interesados deben tener a la mano los siguientes requisitos para el registro exitoso:

CURP y acta: Documentos de identidad originales del alumno.

Documentos de identidad originales del alumno. Cinco escuelas: Nombre, municipio y colonia de los planteles deseados.

Nombre, municipio y colonia de los planteles deseados. Contacto: Correo electrónico vigente del padre o tutor para recibir el folio.

Tener el listado de las 5 opciones de escuelas agiliza el trámite y aumenta las posibilidades de obtener la asignación en la institución de su preferencia.

Cómo realizar el registro en el portal SAID paso a paso

El proceso es completamente gratuito y se realiza a través del portal del Gobierno del Estado de México. La autoridad recomienda no compartir datos con gestores externos, ya que el SAID es el único medio oficial para obtener un lugar en escuelas públicas de la SEP.

Complete su solicitud siguiendo este orden para evitar errores en el sistema:

Ingreso: Acceda al portal del SAID con la CURP del menor. Selección: Elija los cinco planteles de educación básica por orden de prioridad. Folio: Guarde e imprima el comprobante de preinscripción; es su única garantía de registro.

Si el aspirante es extranjero o no cuenta con CURP, el portal ofrece una liga de asistencia técnica para regularizar su situación de identidad antes de cerrar el plazo.