Convocatoria SAID Edomex 2026-2027: Requisitos y calendario oficial para preinscripciones de educación básica

El Gobierno del Estado de México (Edomex) lanzó este martes 27 de enero la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) para el ciclo escolar 2026–2027, un trámite indispensable para niñas, niños y adolescentes que buscan ingresar a preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas de la entidad.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que el proceso de preinscripción será completamente en línea, gratuito y obligatorio para madres, padres y tutores, con el objetivo de garantizar una asignación ordenada y equitativa de los espacios educativos en los 125 municipios del Edomex.

¿Cuándo y cómo hacer la preinscripción SAID 2026–2027 en Edomex?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el registro estará disponible del 9 de febrero al 20 de marzo de 2026 y deberá realizarse exclusivamente a través del portal edomex.gob.mx .

No se aceptarán trámites presenciales ni fuera de este periodo, por lo que las autoridades recomiendan no dejar el proceso para el último momento.

El trámite debe ser realizado directamente por el padre, madre o tutor legal del aspirante y solo podrá hacerse una vez, por lo que es importante revisar cuidadosamente la información antes de enviarla.

Documentos y datos necesarios para el registro SAID

Antes de iniciar la preinscripción, la SECTI recomienda tener a la mano la siguiente información para evitar errores en la plataforma:



CURP

Acta de nacimiento del menor

del menor Correo electrónico vigente del padre, madre o tutor

del padre, madre o tutor Selección de cinco escuelas cercanas al domicilio

CURP de la hermana o hermano, en caso de que ya estudie en el plantel solicitado

Contar con estos datos completos agiliza el proceso y reduce la posibilidad de rechazos o inconsistencias.

El @Edomex, a través de la #SECTI publicó la convocatoria#SAID2026 para preescolar, primaria y secundaria.

El registro inicia el 9 de febrero

💻 https://t.co/yWZCeHGXGX

Participan escuelas públicas de los subsistemas estatal y

federalizado

Criterios de asignación de escuelas en el SAID

La asignación de lugares no es aleatoria. El sistema considera criterios establecidos para priorizar el bienestar y la permanencia escolar de las y los estudiantes, entre los que destacan:



Cercanía del plantel al domicilio del aspirante

Existencia de hermanos inscritos en la escuela solicitada

Estos factores buscan disminuir traslados, fortalecer la integración familiar y facilitar el acceso cotidiano a la educación .

Fechas clave y consulta de resultados

Las fechas más importantes del proceso son:



Registro en línea : 9 de febrero al 20 de marzo de 2026

: 9 de febrero al 20 de marzo de 2026 Publicación de resultados en línea: 31 de julio de 2026

en línea: 31 de julio de 2026 Colocación de listados en escuelas: 3 de agosto de 2026

Los resultados podrán consultarse en edomex.gob.mx, además de los listados físicos en cada plantel.

Canales de atención para dudas

Para orientación adicional, el Gobierno del Edomex habilitó los siguientes canales:



CATGEM: 800 696 9696

Teléfonos: 722 214 7258 y 722 167 0473

Correos electrónicos:

said.preescolar@edugem.gob.mx said.primaria@edugem.gob.mx said.secundaria@edugem.gob.mx



Con esta convocatoria, las autoridades estatales reiteraron su compromiso con procesos digitales, transparentes y accesibles para las familias mexiquenses.

