¡Es oficial! Días en los que habrá cierre de escuelas en marzo 2026

¿Hay clases mañana? La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un calendario escolar que determina cuáles son los días en los que no hay clases en el mes de marzo de 2026. Sin embargo, es normal que los padres de familia se pregunten cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa.

Si estás planeando tus próximas vacaciones o una escapada de la Ciudad de México (CDMX), en adn Noticias, te contamos cuáles son los días en los que habrá cierre de escuelas durante el mes de marzo.

SEP anuncia los días que no habrá clases en marzo

De acuerdo con el calendario de la SEP, los alumnos de kínder, primaria y secundaria no asisten a clases durante los días festivos; sin embargo, también existen puentes largos debido a que los profesores deben realizar actividades administrativas.

Durante el mes de marzo, también inician las vacaciones de Semana Santa 2026; por esta razón, te compartimos cuáles son los días en los que las escuelas permanecerán cerradas.

Megapuente de marzo

Durante el mes de marzo, los alumnos de educación básica disfrutarán de un puente largo de cuatro días, que va del viernes 13 de marzo al lunes 16 de marzo. El viernes 13, las autoridades escolares realizarán registro de calificaciones, por lo que los alumnos no tendrán clases. Además, del fin de semana, los alumnos tampoco tendrán clases el lunes 16 de marzo, por ser un día festivo, ya que se recorre la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Puente largo de marzo

Además del megapuente, la SEP confirmó que los alumnos de educación básica también tendrán un puente largo el viernes 27 de marzo, ya que este día está programada la sesión del Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026?

Y, para cerrar con broche de oro, durante el mes de marzo también comienzan las vacaciones de Semana Santa. De manera oficial, este periodo vacacional comienza el lunes 30 de marzo y termina hasta el viernes 10 de abril.

Los alumnos de educación básica regresarán a clases hasta el lunes 13 de abril. De esta manera, termina el último periodo largo de vacaciones del ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuáles son los días sin clases del ciclo escolar 2025-2026 según la SEP?

Antes de las vacaciones de verano y del fin del ciclo escolar, los estudiantes de kínder, primaria y secundaria tendrán algunos días más de descanso oficial SEP. A continuación, te compartimos la lista de los días sin clases que restan del presente ciclo escolar:

1 al 10 de abril: vacaciones de Semana Santa

1 de mayo: descanso oficial

5 de mayo: descanso oficial

15 de mayo: Día del Maestro

29 de mayo: Sesión del Consejo Técnico Escolar

26 de junio: Sesión del Consejo Técnico Escolar

16 de julio: inicio de vacaciones de verano

