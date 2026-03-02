Ni Jalisco ni CDMX: la canasta básica con el precio más bajo está en este estado de México

En plena temporada de Cuaresma, muchas familias buscan dónde comprar más barato los productos básicos del hogar. En este contexto, un reciente monitoreo sobre la canasta básica 2026 realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que el precio más bajo del país no se encontró en grandes ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara, sino en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con el informe más reciente del programa Quién es Quién en los Precios, un supermercado en la capital yucateca registró un precio de 740 pesos en la canasta básica, siendo el más barato a nivel nacional.

El supermercado con la canasta básica más barata del país

Según el reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio más bajo se detectó en el Súper Aki Extra de Mérida, Yucatán.

En ese establecimiento, el paquete de 24 productos que forman parte del monitoreo del programa se vendió en 740 pesos, lo que lo convierte en el precio más bajo registrado en el país durante ese periodo.

Este análisis forma parte del seguimiento que realiza la dependencia al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), una estrategia del gobierno federal que busca mantener el costo de estos productos por debajo de 910 pesos para el consumo semanal de una familia promedio.

A través del programa Quién es Quién en los Precios, la Profeco busca informar a los consumidores sobre los precios en alimentos. |Imagen Ilustrativa

Cuál fue el precio más alto de la canasta básica

El mismo informe también identificó el lugar donde se registró el costo más alto de la canasta básica durante ese monitoreo.

En este caso, el precio más elevado se detectó en una tienda Bodega Aurrera ubicada en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, donde la canasta alcanzó los 964.50 pesos.

Esto significa que entre el precio más barato y el más alto existe una diferencia de más de 224 pesos, lo que muestra que el costo de los alimentos básicos puede variar significativamente dependiendo de la ciudad y del establecimiento.

Qué incluye la canasta básica que monitorea Profeco

El monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor analiza un conjunto de 24 productos esenciales que forman parte del consumo cotidiano de las familias mexicanas.

Entre ellos se encuentran alimentos y productos de primera necesidad como:

aceite vegetal

arroz

frijol

huevo

pollo

leche

pan de caja

papel higiénico

Este seguimiento permite comparar precios en diferentes supermercados del país y ofrecer información a los consumidores sobre dónde es más barato o más caro hacer el súper.

