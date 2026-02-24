Lista de personas que pueden obtener un 50% de descuento en el recibo de agua de la CDMX este 2026

Desde inicios de este 2026 el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció el descuento de hasta el 50% en el recibo de agua en ocho grupos considerados como desfavorecidos, esto como parte de la “Reducción de derechos por suministro de agua potable para personas físicas vulnerables”.

A través del portal oficial del Gobierno de la CDMX, se dio a conocer que entre las personas beneficiadas en la reducción del cobro están mujeres separadas, así como jubilados y pensionados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡Otro corte de agua en CDMX! Hora EXACTA en la que regresa el suministro en la Magdalena Contreras Al menos dos colonias de la CDMX se quedaron sin agua por trabajos de reparación y mantenimiento este lunes 23 de febrero. 23 febrero, 2026

Lista de personas que pueden obtener 50% de descuento en el recibo de agua en CDMX

De acuerdo con lo mencionado por el Gobierno de la CDMX, las personas que pueden acceder al descuento en el recibo del agua potable a lo largo de este 2026, son los siguientes grupos considerados como vulnerables:

Mujeres separadas

Personas jubiladas o pensionadas

Adultos mayores

Mujeres divorciadas

Personas con discapacidad

Madres solteras

Jefas de hogar

Cónyuges supervivientes

Es importante señalar que para poder acceder al descuento del 50% en el pago del agua en la CDMX, se deben cumplir con una serie de requisitos que se darán a conocer a continuación.

Requisitos para obtener el descuento del 50% este 2026

Para poder acceder al descuento del 50% en el pago del suministro de agua en la capital del país, las y los interesados deben contar con la siguiente documentación y cumplir con los requisitos:

Presentar identificación oficial en original

Presentar documentos de acreditación de personalidad jurídica

Boleta de Derechos del Suministro de Agua Potable

Es importante mencionar que cada uno de los grupos vulnerables antes enlistados cuentan con sus propios requisitos, por lo cual te sugerimos ingresar al siguiente enlace en el cual podrás conocer cuáles son los documentos solicitados por las autoridades capitalinas.

¿En dónde hacer el trámite en la CDMX?

El trámite es completamente gratuito y se puede hacer ingresando al siguiente enlace oficial de las autoridades capitalinas.

Muere ciclista al desvanecerse en área verde de Ciudad Universitaria

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.