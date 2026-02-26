¡Llena garrafones! Habrá megacorte de agua en más de 20 colonias de México; fechas exactas
Por motivos de reparación y mantenimiento, algunos vecinos de Guadalajara se quedarán sin agua por 72 horas.
¿Te vas a quedar sin servicio? En México, los megacortes de agua programados se realizan con cierta regularidad, con el propósito de llevar a cabo trabajos de reparación y mantenimiento. Esta semana, más de 20 colonias en el estado de Jalisco deberán sacar tambos y garrafones por un nuevo corte en febrero.
En adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas exactas del corte y la hora en la que se va a restablecer el suministro.
¿Qué colonias se quedarán sin agua en Guadalajara?
A través de un comunicado, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dio a conocer que llevaría a cabo un megacorte de agua programado en la ciudad de Guadalajara.
Por esta razón, se registrará baja presión y, en algunos casos, suspensión temporal de servicio de agua potable. Las colonias afectadas en Guadalajara son:
- Altagracia
- Cañadas San Lorenzo
- Colinas del Rey
- Coto Almendros
- Coto Altavista
- Coto Argenta
- Coto Boreales Residencial
- Coto Miralto Residencial
- Coto Real del Bosque
- Coto Sotavento Residencial
- Coto Vitana Residencial
- Fraccionamiento Bosques Valdepeñas
- Francisco Villa
- Haciendas del Valle
- La Cima
- Lomas de Zapopan
- Parques del Centinela
- Punta Valdepeñas
- Real Valdepeñas
- Savia Tulipán
- Savia Orquídea
- Rinconada San Isidro
- Zapopan Industrial Norte
¿Cuándo regresa el agua a Guadalajara?
De acuerdo con el comunicado, este corte es necesario, para que los trabajadores del SIAPA realicen trabajos de mantenimiento preventivo en uno de los cuatro equipos con los que trabaja el Tanque Belenes.
El megacorte de agua comenzó este 25 de febrero y se estima que el suministro de agua se restablezca el próximo viernes 27 de febrero.
Recomendaciones en caso de corte de agua
Si vives en alguna de las colonias afectadas por el megacorte de agua en Guadalajara, te sugerimos que sigas estos consejos:
- Almacena agua en tinacos, tambos o cubetas
- Usa el agua almacenada solo para lo indispensable
- Mantén cerradas las llaves para evitar aire en tuberías
En caso de requerir pipas gratuitas, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL, marcando al 073.
