Choque de ferrocarril contra camión frena la circulación de la Línea 4 del Tren Eléctrico; rutas alternas en Guadalajara

La circulación de la Línea 4 del tren eléctrico en el Área Metropolitana de Guadalajara fue suspendida la tarde de este lunes luego de que un ferrocarril impactara a un camión cargado con escombros, lo que provocó que el material quedara esparcido sobre ambas vías.

El incidente fue confirmado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), que a través de sus canales oficiales informó que personal operativo ya trabaja en la zona para retirar los restos y restablecer el servicio lo antes posible.

SITEUR informa interrupción total en Línea 4 del Tren Ligero por choque de ferrocarril con camión que transportaba escombros. Ambas vías obstruidas. Personal operativo trabaja en el sitio para limpiar y reanudar circulación. pic.twitter.com/8c5A4hrrsa — Ricardo García (@RiGarciaJal) March 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Servicio provisional en la Línea 4: estaciones afectadas

Para reducir el impacto en la movilidad, Siteur implementó un servicio provisional que opera de la estación Jalisco 200 Años a Tlajomulco Centro en ambos sentidos.

Con esta medida, se busca garantizar el traslado de pasajeros mientras concluyen las labores de limpieza y revisión de la infraestructura ferroviaria.

¿Por qué se detuvo la Línea 4 del Tren Ligero en Guadalajara?

De acuerdo con el reporte difundido por Siteur, el choque ocurrió cuando el ferrocarril impactó al camión de carga, el cual transportaba escombros. Tras el golpe, el material quedó sobre las vías, lo que imposibilitó el paso de las unidades en ambos sentidos.

Bloqueo en vías del tren amenaza a productores de maíz en Chihuahua

La Línea 4 conecta puntos clave del sur de la zona metropolitana, particularmente hacia el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por lo que la suspensión generó afectaciones para decenas de usuarios que utilizan este medio de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.

No hay reportes de personas lesionadas

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, aunque indicaron que se mantiene la coordinación con cuerpos de emergencia y seguridad para atender cualquier eventualidad derivada del percance.

Rutas alternas en Guadalajara

Rutas alimentadoras del Tren Ligero (Mi Transporte)

Aunque parte de estas rutas alimentadoras están ligadas a estaciones específicas de la Línea 4 , muchas conectan con otras líneas del Tren Ligero o el sistema BRT Mi Macro.

(Mi Transporte)

Confirmado: La fecha en que el transporte en Guadalajara subirá a 14 pesos El ajuste aplicará desde abril de 2026 en camiones, Tren Ligero y Mi Macro; usuarios con Tarjeta Única podrán pagar tarifa subsidiada. 26 febrero, 2026

Sistema Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico

Estas rutas de autobuses de tránsito rápido operan en dirección norte-sur y periférica, conectando con otras líneas del Tren Ligero y abarcando zonas como Tlaquepaque, Periférico y parte de Guadalajara .

Líneas existentes del Tren Ligero fuera de la L4

Puedes combinar otras líneas del Tren Ligero (como la Línea 1, Línea 2 o Línea 3) para acercarte a zonas del centro de Guadalajara o Zapopan desde donde tomar autobuses hacia el sur.

Autobuses urbanos convencionales

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.