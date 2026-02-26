Confirmado: La fecha en que el transporte en Guadalajara subirá a 14 pesos

La tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara tendrá un ajuste en las siguientes semanas, luego de que autoridades estatales aprobaran un incremento en el costo del pasaje para distintos servicios que operan en la ciudad.

Este cambio aplicará a partir del mes de abril para usuarios que realizan su pago sin utilizar el sistema de prepago, por lo que deberán cubrir una nueva tarifa por cada viaje realizado en unidades del transporte público.

¿Cuándo subirá la tarifa del transporte público en Guadalajara?

De acuerdo con lo aprobado por el Comité Técnico Tarifario del Estado de Jalisco, la nueva tarifa general del transporte público será de 14 pesos por viaje y entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026.

Este ajuste fue publicado en el Periódico Oficial del Estado como parte del esquema de actualización tarifaria aplicable al sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La medida contempla un incremento respecto al costo actual del pasaje, que se mantiene en 9.50 pesos para quienes utilizan efectivo o no cuentan con el sistema de pago electrónico autorizado. El aumento aplicará a todo el sistema integrado de transporte, incluyendo autobuses, Tren Ligero, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico.

¿Habrá tarifa preferencial para algunos usuarios?

Las autoridades estatales también establecieron que las personas que utilicen la Tarjeta Única de Transporte podrán acceder a una tarifa subsidiada de 11 pesos por viaje.

El Gobierno de Jalisco cubrirá la diferencia entre la tarifa general y el monto subsidiado a través de un fondo de apoyo destinado a personas usuarias del transporte público.

Además, ya se encuentra disponible el prerregistro para tramitar la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”, la cual permitirá a los usuarios acceder a esta tarifa preferencial en todo el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara.

Para facilitar su obtención, se prevé la instalación de módulos de registro y entrega en distintos puntos del estado.