Línea 4 del Tren Ligero: Costo oficial en Guadalajara, estaciones activas y cómo obtener 50% de descuento

A inicios de febrero, las consultas sobre el precio del transporte público en Jalisco y el funcionamiento de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara siguen en aumento. Esto ocurre tras el fin de su periodo gratuito y en medio del anuncio del ajuste general a las tarifas, previsto para los próximos meses de 2026.

Desde enero, el Tren Ligero ya opera bajo un nuevo esquema de cobro, lo que ha generado dudas entre usuarios que se trasladan diariamente por el sur del Área Metropolitana de Guadalajara y Tlajomulco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio actual del Tren Ligero de Guadalajara en febrero de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, el costo del Tren Ligero de Guadalajara es de 9.50 pesos por viaje en su tarifa completa. Para los usuarios inscritos en programas de apoyo social, como Mi Pasaje , se mantiene una tarifa preferencial de 4.75 pesos.

Este cobro ya se aplica en la Línea 4, que dejó de ser gratuita tras concluir su periodo de prueba y operación inicial. De acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), la integración tarifaria busca homologar costos con el resto de las líneas del sistema Mi Tren.

El pago puede realizarse con boleto univiaje o mediante la Tarjeta Inteligente Mi Movilidad, que permite realizar múltiples viajes y acceder a beneficios en transbordos.

La Línea 4 de Tlajomulco es una herramienta que transforma la movilidad en la zonas sur del AMG.



Pensada para las y los estudiantes, esta línea de tren ligero reduce los tiempos de traslado y facilita el acceso a sus escuelas. pic.twitter.com/9vGetIVd6D — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 20, 2026

Línea 4 del Tren Ligero: estaciones, conexiones y operación actual

La Línea 4 inició operaciones en diciembre de 2025 y actualmente cuenta con ocho estaciones:



Las Juntas

Periférico Sur

Adolf Horn

Concepción del Valle

San Sebastián

La Fortuna

Centro Universitario CUTLAJO

Tlajomulco Centro

Esta línea conecta directamente con Guadalajara y Tlaquepaque desde Las Juntas, permite el transbordo con Mi Macro Periférico y ofrece acceso directo a la cabecera municipal de Tlajomulco. Su operación, que se mantiene de 04:30 a 22:30 horas, ha sido clave para trabajadores y estudiantes que se trasladan en horarios extendidos.

Además, los transbordos entre las líneas del Tren Ligero continúan siendo gratuitos, mientras que al combinar el servicio con Mi Macro se aplica un descuento del 50%, siempre que el pago se realice con la tarjeta Mi Movilidad.

Automóvil invade vías del Tren Ligero en CDMX

Aumento al transporte público en Jalisco: lo que viene en 2026

Aunque el Tren Ligero ya aplica su tarifa actual, el incremento general al transporte público en Jalisco fue pospuesto y se prevé que entre en vigor en abril de 2026.

Cuando esto ocurra, el pasaje costará 14 pesos en efectivo, mientras que con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco será de 11 pesos, gracias a un subsidio estatal.

El prerregistro para esta tarjeta ya está disponible y es uno de los trámites más consultados por los usuarios, ya que será clave para acceder a tarifas preferenciales y descuentos en todo el sistema de movilidad del estado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.