No solo es una guerra regional; así afecta a México el conflicto entre EUA, Irán e Israel

Aunque México se encuentra muy lejos de Medio Oriente esto no significa que no le pueda afectar el conflicto que se vive en la región, pues hay un desbalance de poder notable, el cual podría impactar en la economía global, entre muchos otros aspectos.

Desde los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto ha escalado hasta afectar a por lo menos 10 naciones y puede elevarse de nivel, dependiendo las acciones de las potencias mundiales.

Especialista habla sobre el impacto en el petróleo por el conflicto en Medio Oriente

¿Cómo afectará el conflicto entre EUA, Israel e Irán?

De acuerdo con los analistas internacionales, aunque los bombardeos y ataques se han realizado en Medio Oriente no se puede hablar que es un conflicto regional, pues ya lo sobrepasó, algo que sin duda preocupa a nivel económico y social.

El Gobierno de México aseguró que el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán no ha generado impactos económicos en el país, pero se reunirá con autoridades de la Secretaría de Hacienda para hacer una evaluación e ir preparando una estrategia de ser necesaria.

¿Conflicto en Medio Oriente afecta producción de petróleo?

En entrevista para adn Noticias, Jordi Herrera, especialista en energía, mencionó que México y gran parte del mundo está en una etapa de incertidumbre, pues hasta el momento, aunque sí se vive una situación muy dura en Medio Oriente, no se ha visto afectada infraestructura de producción de petróleo en gran escala.

El especialista destacó que Irán si es una potencia petrolera, sí tiene afectación sobre el mercado, pero en estos momentos todavía no hay hechos específicos que pudieran determinar una caída en la producción de este país, lo que llevaría a un alza significativa y perdurable en el precio del crudo.

