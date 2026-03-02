¡Desconéctate! CFE reporta apagón masivo; LISTA oficial de colonias afectadas por un corte de luz de siete horas
La paraestatal realizará trabajos de mantenimiento y reparación que dejarán sin luz a cientos de familias.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió que durante la primera semana de marzo se tiene programado un apagón masivo en algunas colonias de México. El corte de luz tendrá una duración de aproximadamente siete horas, por lo que se recomienda a las familias tomar precauciones con alimentos, sobre todo, en temporada de calor.
Lista completa de colonias en las que habrá apagón masivo
De manera regular, la CFE lleva a cabo apagones masivos con la finalidad de dar mantenimiento o reubicar estructuras de la red eléctrica. Esto, con el objetivo de mejorar el servicio para los usuarios, en las distintas zonas de la República mexicana.
En esta ocasión, el apagón masivo afectará a distintas colonias del estado de Jalisco, donde se realizarán reparaciones en la Región Valles de Jalisco. A continuación, te compartimos la lista oficial de colonias afectadas:
- San Juanito de Escobedo
- Etzatlán
- San Marcos
Fecha exacta del apagón masivo en Jalisco y cuántas horas dura
De acuerdo con lo informado por la paraestatal, luego de reprogramarse, el corte de luz en Jalisco tendrá una duración de 7 horas y se llevará a cabo en la siguiente fecha y horario:
- Fecha: Jueves 5 de marzo de 2026
- Horario: De 9:00 a 16:00 horas
- Duración: Siete horas
En su comunicado, la CFE reiteró su compromiso de realizar estos trabajos con el menor impacto posible para la población.
Recomendaciones en caso de apagón masivo
Es importante que la población tome sus precauciones para proteger los aparatos eléctricos durante un apagón masivo. La CFE recomienda lo siguiente:
- Carga los dispositivos que necesites antes del corte, como celulares o linternas
- Mantén el refrigerador cerrado durante el corte para conservar los alimentos
- Desconecta equipos sensibles para evitar que resulten afectados por sobrecargas al regresar el servicio
- Cuando regrese la luz, no conectes todos los aparatos enseguida, espera al menos 15 minutos
