Apagón masivo en México: CFE anuncia suspensión del servicio este miércoles; estados afectados

Apagón masivo en México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que suspenderá de manera temporal el suministro de energía eléctrica en diversas regiones del país este miércoles 25 de febrero de 2026, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructura, que buscan asegurar la calidad y continuidad del servicio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Apagón masivo en México: Culiacán afectado por corte de luz hoy

Zonas afectadas y horarios de corteEn el municipio de Culiacán, Sinaloa, la CFE señaló que once comunidades verán interrumpido el servicio eléctrico durante la jornada por labores técnicas imprescindibles para fortalecer la red de distribución. El primer bloque de interrupciones se realizará de 09:00 a 14:00 horas, y el segundo de 09:00 a 13:00 horas.

Las zonas donde la suspensión del servicio eléctrico será de cinco horas son: Tacuichamona, Walamito, Estancia de los García y Estancia de Abajo. Mientras que el corte de luz de cuatro horas se aplicará en Tepuchito, Tecolotes, Caminahuato, El Potrero de los de Arriba, El Potrero de los de Abajo, Junta de Bagresito y San Cayetano.

Corte de luz en Baja California hoy miércoles 25 de febrero

Mientras tanto, en La Paz, Baja California Sur, el corte programado será de 12:00 a 15:00 horas en varias comunidades como El Triunfo, Colonia 502, San Pedro, Los Planes, La Ventana y El Sargento.

Se exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas, como desconectar aparatos sensibles, prever alternativas. Para dudas o reporte de fallas, recordó que el canal de atención es la línea 071, disponible las 24 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.