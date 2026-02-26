¡Preparate para el apagón masivo hoy! CFE anuncia corte de luz de ocho horas en estas zonas de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un nuevo apagón masivo en México programado para hoy jueves 26 de febrero que afectarán avenidas y colonias específicas.

Los cortes de energía programados se deben a trabajos de mantenimiento y reparación en la infraestructura eléctrica de Tampico, Tamaulipas.

La paraestatal detalló que las labores se llevarán a cabo en las instalaciones subterráneas de la Red General de Distribución, con el fin de optimizar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en la región.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Dónde hay apagón masivo hoy en México?

Según el informe emitido por la CFE, los cortes comenzarán hoy jueves a partir de las 19:00 y concluirán a las 3:00 del viernes 27 de febrero. Afectarán a varias avenidas, colonias y municipios, entre las áreas de mayor impacto se encuentran:



Cristóbal Colón

Fray Andrés de Olmos

Benito Juárez

Aduana, en el tramo comprendido entre Héroes del Cañonero Tampico y Venustiano Carranza

"Para proteger la integridad del personal y de la ciudadanía, es indispensable suspender temporalmente el servicio eléctrico mientras se realizan las maniobras de mantenimiento. Agradecemos la comprensión de los usuarios", se indicó.

Recomendaciones por apagón masivo CFE

Las autoridades aconsejan preparar plantas de luz, cargar dispositivos y desconectar equipos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al restablecerse el servicio. Se recomienda esperar unos minutos antes de reconectar aparatos y consultar canales oficiales de CFE para actualizaciones en tiempo real.

Para reportes o dudas, contactar al 071 o usar la app CFE Contigo.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar el recibo de luz de CFE?

La CFE suele suspender el servicio eléctrico aproximadamente 15 días después del vencimiento del recibo. Una vez realizada esta acción, el servicio se restablece tras el pago del adeudo total y un cargo por reconexión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.