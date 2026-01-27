¿Dónde conviene jubilarse en 2026? Tres países de Latinoamérica entran al top mundial

El sueño de una jubilación tranquila, con buen clima y costos accesibles, es una meta compartida por millones de personas. Para este 2026, América Latina se ha consolidado como una región privilegiada para el retiro internacional. Según la edición número 35 del Índice Anual de Jubilación de International Living, tres países latinoamericanos lograron posicionarse dentro del top 10 mundial, compitiendo directamente con destinos europeos clásicos.

El reporte evaluó a 20 naciones bajo criterios estrictos que van más allá del clima agradable; se analizaron factores económicos, sociales y de infraestructura para determinar dónde se vive mejor después de la vida laboral. Panamá, Costa Rica y México son los protagonistas de la región que ofrecen calidad de vida, facilidades migratorias y una cultura acogedora para los adultos mayores.

El protagonismo de Latinoamérica: México, Panamá y Costa Rica

No es necesario cruzar el Atlántico para encontrar el paraíso del retiro. El índice de 2026 destaca que la región ofrece una combinación inigualable de biodiversidad y beneficios fiscales para extranjeros y locales.

Panamá (#2 en el ranking global): Este país centroamericano se quedó con la medalla de plata mundial, obteniendo 89,3 puntos. Su mayor fortaleza radica en la burocracia, o más bien, en la falta de ella para ciertos trámites. Fue calificado como el mejor destino (97 puntos) en la categoría de Visas y Beneficios.

Vivienda: Es ideal para quienes buscan comprar propiedad, ya que los extranjeros gozan de casi los mismos derechos que los locales.

Costa Rica (#3 en el ranking global): Con 87,6 puntos, el estilo "Pura Vida" sigue atrayendo a miles. Su carta fuerte es, indiscutiblemente, el clima (97 puntos) y el desarrollo social.

Salud y ambiente: Es perfecto para quienes buscan alejarse del estrés, aunque el reporte hace una advertencia clara: aquí encontrarás el clima ideal, siempre y cuando no busques nieve.

México (#5 en el ranking global): Nuestro país se mantiene como un gigante del turismo de retiro con 87,3 puntos. México brilla por su cultura vibrante y su comunidad de expatriados ya establecida. Sin embargo, su punto más fuerte son los descuentos y beneficios:

Tarjeta INAPAM: El reporte destaca los descuentos superiores al 50% en transporte y servicios.

Grecia se corona como el líder absoluto y Europa resiste

El primer lugar del mundo para jubilarse en 2026 es Grecia, con una puntuación casi perfecta de 90,1. El país europeo no solo ofrece paisajes de ensueño con sus más de 200 islas habitadas, sino que arrasó en la categoría de Afinidad (98 puntos). Esto significa que es el lugar más fácil del mundo para hacer amigos y socializar.

Grecia ofrece un equilibrio que pocos pueden igualar:

12,896 kilómetros de costa.

Costo de vida competitivo para estándares europeos.

Facilidad para trámites de visa.

Otros destinos europeos que figuran en la lista son Portugal (#4), destacado por su seguridad y desarrollo; Italia (#6), famoso por la amabilidad de su gente aunque con trámites burocráticos lentos; Francia (#7), que obtuvo la mejor calificación mundial en cuidado de la salud (97 puntos); y España (#8), que sigue siendo atractivo por su excelente sistema de salud pública.

Asia: opciones económicas para presupuestos ajustados

Si el objetivo es estirar la pensión al máximo reduciendo gastos fijos, el sudeste asiático ofrece las mejores alternativas, cerrando el top 10 con dos representantes fuertes.

Tailandia (#9): Es el rey del bajo costo (96 puntos). Es ideal para quienes quieren olvidarse de cocinar y limpiar sin gastar una fortuna:

Internet de alta velocidad por menos de 20 dólares al mes.

Servicios de limpieza semanal por 15 dólares.

Atención médica accesible con citas el mismo día.

Malasia (#10): Aunque obtuvo una calificación baja en afinidad (socialización), compensa con un costo de vida sumamente bajo (94 puntos). Es un destino que permite una inmersión cultural profunda y una vida cómoda con menos recursos.

¿Qué se evaluó para este ranking?

Para llegar a estos resultados, International Living no solo se basó en opiniones, sino en datos duros divididos en siete categorías clave que todo jubilado debe considerar antes de hacer las maletas:

Alojamiento: Facilidad para comprar o rentar siendo extranjero.

Facilidad para comprar o rentar siendo extranjero. Visas y beneficios: Trámites de residencia y descuentos para la tercera edad.

Trámites de residencia y descuentos para la tercera edad. Costo de vida: Precio de canasta básica, servicios y transporte.

Precio de canasta básica, servicios y transporte. Afinidad: Qué tan fácil es integrarse, hacer amigos y la oferta cultural.

Qué tan fácil es integrarse, hacer amigos y la oferta cultural. Cuidado de la salud: Calidad y precio de hospitales y medicamentos.

Calidad y precio de hospitales y medicamentos. Desarrollo y gobernanza: Estado de carreteras, internet y transporte público.

Estado de carreteras, internet y transporte público. Clima: Variedad y confort ambiental.