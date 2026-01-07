SCJN obliga a pagar pensión alimenticia retroactiva; un padre debía 19 años de pagos

Durante su sesión del 7 de enero del 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo un fallo histórico en el que va en contra de todos los padres biológicos que se negaban a pagar la pensión alimenticia retroactiva de sus hijos, asegurando que era un derecho humano que ellos tenían por nacimiento y no era negociable.

Los ministros revocaron por unanimidad los amparos otorgados a un padre en Guanajuato que se negaba a pagar la pensión alimenticia retroactiva de su hija de 19 años.

SCJN garantiza el derecho a recibir pensión alimenticia retroactiva

"El Pleno determinó que la exigencia del pago de alimentos, incluidos los retroactivos, no tiene naturaleza sancionatoria ni carácter punitivo, sino que deriva de una obligación jurídica debida, insustituible e irrenunciable, en este caso, a cargo del padre biológico, cuyo cumplimiento no puede quedar condicionado a la conducta solidaria de otros familiares" escribió la SCJN en su comunicado de prensa.

Además, detalló que el monto retroactivo de la pensión será determinado por las y los jueces que analicen cada caso en concreto, en donde tomarán en cuenta detalles como si el padre tuvo conocimiento del embarazo o del nacimiento, la buena o mala fe con la que actuó y sus posibilidades de cumplir con el pago de la pensión.

El caso que analizó la SCJN

Todo esto fue gracias a la revisión de un amparo 7178/2024, de 2023, en Guanajuato, en donde una mujer demandó el reconocimiento de paternidad de su hija de 19 años y el pago retroactivo de alimentos. El amparo protegía al padre biológico, quien argumentaba que no pagó dicha pensión porque el abuelo materno apoyó a la niña y la reconoció legalmente como su hija.

Sin embargo, la SCJN señaló que el reconocimiento de paternidad por parte del abuelo materno no debe eximir al padre biológico de cumplir con sus responsabilidades.

Fortalecen el derecho a recibir pensiones alimenticias completas

Por si fuera poco, también atendieron otros casos en donde dos padres pagaron menos pensión de la que les impuso la ley durante años, en donde los obligaron a realizar el pago completo, señalando que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de recibir la pensión alimenticia completa que haya sido fijada por la autoridad.

